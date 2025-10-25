Francesco Montanari, chi è ex marito di Andrea Delogu concorrente di Ballando con le stelle 2025 e perché si sono lasciati/ Lei glissa: "Odio parlarne"

Francesco Montanari, chi è l’ex marito di Andrea Delogu di Ballando con le stelle 2025: lei glissa

Sembravano una delle coppie più salde e solide del mondo dello spettacolo e invece il matrimonio tra Andrea Delogu e Francesco Montanari è finito dopo appena quattro anni e la conduttrice e speaker radiofonica concorrente a Ballando con le stelle 2025 della rottura e del suo passato non ne parla molto facilmente. Chi è l’ex marito di Andrea Delogu? È l’attore Francesco Montanari, volto di film e fiction di successo.

Martina Colombari e Luca Favilla, arriva il podio a Ballando con le Stelle 2025?/ L'indizio della giuria

Chi è Francesco Montanari, ex marito di Andrea Delogu? Classe 1984 dopo aver frequentato l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico debutta a soli 23 anni con il ruolo de Il Libanese in Romanzo Criminale-La serie. Nel 2009, invece, avviene il suo debutto al cinema con Oggi Sposi da allora si divide tra cinema e fiction ed il suo ruolo di maggior successo è senza dubbio il protagoniste de Il Cacciatore. Per quanto riguarda la vita privata, dopo la fine del matrimonio con Andrea Delogu, Montanari ha vissuto un’intensa relazione con la psicologa Federica Sorino che ha sposato nel 2024. In numerose recenti interviste non ha mai fatto mistero di voler allargare la famiglia.



Nancy Brilli, chi era la mamma Silvana/ "Morta quando avevo 10 anni: non la ricordo, nemmeno sotto ipnosi..."

Perché Andrea Delogu e Francesco Montanari si sono lasciati? Lei glissa a Ballando con le stelle 2025

Nonostante sia schietta e diretta Andrea Delogu parla mal volentieri della fine del suo matrimonio con Francesco Montanari, incalzata da Fabio Fognini in sala delle stelle a Ballando con le stelle 2025, la conduttrice si è limitata a dire di voler togliere un tatuaggio che gli ricordava il suo ex marito e poi ha aggiunto: “Sono stata sposata anni fa per quattro anni..” e subito ha aggiunto che ‘odia parlare di emotività’. Perché Andrea Delogu e Francesco Montanari si sono lasciati? I due si sono conosciuti durante una festa nel 2013, fidanzati dopo tre anni sono convolati a nozze. Sono stati sposati dal 2016 fino al 2021 e sui motivi della rottura, Andrea Delogu ha confessato: “Dopo 4 anni però qualcosa era ormai cambiato, si era ‘spezzato’. Ci siamo amati, è stato un bel matrimonio. Però a un certo punto ho capito che non faceva per me, che quel racconto meraviglioso non era il mio…È successo tutto all’improvviso. Un giorno è tornato a casa, mi ha guardato e ha detto: ‘Andrea, ma noi cosa stiamo facendo?’.”