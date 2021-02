Francesco Montanari/ Dalla presunta crisi con Andrea Delogu alla poesia in tv

Francesco Montari alla Cerimonia dei Mondiali di sci per una poesia dedicata alla montagna

Francesco Montanari si prepara a rendere omaggio alla montagna in occasione della Cerimonia dei Mondiali di sci 2021 che andrà in scena proprio oggi pomeriggio su Rai2 a partire dalle 18.00. Ma quale potrebbe essere il ruolo di un attore del suo calibro in un evento di questo genere? E’ presto detto. Montanari è chiamato a prendere parte alla cerimonia per recitare una una poesia dedicata alla montagna con un accompagnamento musicale firmato dal violinista Andrea Casta.

Proprio nelle scorse settimane l’artista romano aveva avuto modo di calcare il palcoscenico del prime time insieme a Roberto Bolle mentre nel suo imminente futuro potrebbe esserci anche la partecipazione al prossimo Festival di Sanremo 2021 in scena, salvo cambiamenti, il prossimo mese di marzo. L’attore si prepara a tornare in pista tra cinema, teatro e tv pandemia permettendo visto che anche lui, come i suoi colleghi, viene da un anno complicato per via delle varie chiusure che hanno messo in ginocchio il mondo dello spettacolo. Ma nella sua vita non ci sono stati solo problemi lavorativi da affrontare ma, secondo i bene informati, sembra che anche la sua vita privata stia subendo dei grossi scossoni.

Francesco Montanari in crisi con la moglie Andrea Delogu?

Chi conosce Francesco Montanari sa bene che l’attore è da anni al fianco di Andrea Delogu, conduttrice molto apprezzata, ma il loro idillio d’amore potrebbe essere già finito. I due si sono sposati nel giugno del 2016 con lei pronta a cantare al marito ‘T’appartengo’ di Ambra Angiolini e se fino alla fine dello scorso anno tutto andava liscio come l’olio, con tanto di foto di coppia social, dediche e frasi ad affetto, qualcosa poi si è rotto. I due stavano preparando uno spettacolo da portare insieme a teatro ma questo progetto potrebbe non vedere mai la luce se le voci di una rottura saranno confermate. In particolare, in molti hanno notato lo stop alle foto di coppia e, in particolare, le storie dell’attore che non lo ritrarrebbero più a casa sua, almeno quella che condivideva con la moglie. Al momento nessuno dei due ha confermato o smentito la rottura ma in un’ultima intervista social rilasciata a Grazia, la conduttrice ha etichettato il suo matrimonio come ‘un argomento difficile’ di cui per il momento non vuole parlare.



