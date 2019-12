Francesco Montanari è Girolamo Savonarola/ “Ho sostenuto 6 provini!” (I Medici)

Il ruolo di Girolamo Savonarola nella terza stagione de I Medici Francesco Montanari se lo è veramente sudato. E non solo perché ha dovuto superare ben sei provini prima di essere scelto, ma anche perché, una volta ottenuta la parte, ha dovuto studiare tantissimo per perfezionare il suo inglese e renderlo impeccabile: “mi sono esercitato ore e ore, ogni giorno, per mesi. È stata dura, ma ne è valsa la pena: perché questa fiction mi ha regalato emozioni immense”. Ecco le sue prime emozioni tra le pagine del settimanale DiPiù TV. Quattro puntate, in onda su Raiuno dal 2 dicembre, che ruoteranno ancora, attorno alla figura di Lorenzo “il Magnifico” (1449- 1492) interpretato dall’attore inglese Daniel Sharman. Questa serie TV, infatti, è una coproduzione internazionale, vi recitano insieme attori italiani e stranieri e, proprio come le prime due stagioni, sarà distribuita in diversi Paesi del mondo. Oltre a Sharman, ritroveremo due celebri attrici italiane che erano nel cast anche della seconda stagione: Aurora Rullino nel ruolo di Bianca de’ Medici, la sorella di Lorenzo, e Alessandra Mastronardi in quello della nobildonna Lucrezia Donati, che nella serie precedente era stata l’amante di Lorenzo e ora è diventata la sua più fidata confidente.

Francesco Montanari è Girolamo Savonarola

Durante la nuova stagione de I Medici, ci saranno anche tanti volti nuovi, tra cui Neri Marcorè, che interpreterà papa Innocenzo VIII (ottavo). “E ci sarò anche io, appunto, nel ruolo del frate domenicano Girolamo”. L’attore poi rivela dove lo rivedremo dopo la serie TV in onda stasera: “Il 7 dicembre sarò su Raiuno in occasione della prima del Teatro alla Scala di Milano. Quest’anno verrà rappresentata La Tosca. E io, che sono sempre stato un grande appassionato di lirica, ho realizzato alcuni filmati, che verranno trasmessi tra un atto e l’altro, dove spiego brevemente la trama dell’opera, in modo da renderla più comprensibile anche a chi non la conosce. Poi, all’inizio del 2020, mi vedrete su Raidue nella seconda stagione de Il cacciatore, la fiction ispirata alla storia vera del magistrato Alfonso Sabella. E ora sono in Calabria a girare un nuovo film, Regina, diretto da Alessandro Grande: interpreto un padre che ha un rapporto tormentato con la figlia adolescente”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA