Francesco Montanari è Saverio Barone/ “Sul set mi sono emozionato” (Il Cacciatore 2)

Francesco Montanari torna su Rai2 con la seconda stagione de “Il Cacciatore 2“, la fiction liberamente ispirata alla storia del magistrato antimafia Alfonso Sabella e al suo libro “Il cacciatore di mafiosi”. L’attore dalle pagine di DiPiùTv ci tiene a precisare però un particolare da non sottovalutare: “nella fiction ho un nome diverso Saverio Barone. Abbiamo fatto questa scelta perchè, anche se questa serie è ispirata a vicende reali, c’è anche una parte di fantasia, romanzata”. La seconda stagione arriva dopo il grandissimo successo della prima che Montanari ha commentato così: “la prima stagione, ambientata negli anni Novanta, avevamo raccontato la cattura del boss mafioso Leoluca Bagarella”. Sulla seconda in onda da mercoledì 19 febbraio su Rai2 ha anticipato: “la seconda riparte subito dopo, Saverio prosegue la sua caccia a un altro boss senza scrupoli: Giovanni Brusca interpretato da Edoardo Pesce. Ed è una caccia che diventa ancora più spietata dopo che Barone viene a sapere di un atroce crimine di cui proprio Brusca è il mandante”.

Francesco Montanari ne Il Cacciatore 2: “grandi amici con Alfonso Sabella”

Si tratta dell’omicidio di Giuseppe Di Matteo, un ragazzino di soli 12 anni e figlio di un pentito. “Per lui è un colpo durissimo” – precisa Francesco Montanari che dalle pagine di DiPiùTv ha dichiarato – “Barone entra in una crisi profonda, è divorato dai sensi di colpa, non si dà pace e tutto questo si ripercuote anche sulle persone che gli stanno attorno”. Un omicidio vero, come tutta la vicenda, che Francesco Montanari ricorda così: “ha sconvolto pure me e sul set, ripensandoci, mi sono emozionato più volte, sopratutto nella scena in cui Saverio va a visitare la prigione, uno squallido scantinato in cui Giuseppe era stato tenuto prigioniero. Un luogo che è stato ricostruito fedelmente all’originale”. L’attore ha poi parlato anche del rapporto con Alfonso Sabella: “siamo grandi amici, anche perchè lui ha collaborato attivamente alla realizzazione di questa fiction, di cui è uno degli sceneggiatori”. Un ruolo non facile per Francesco che parlando del suo personaggio ha precisato: “non volevo farne una imitazione. Per entrare nei suoi panni, in entrambe le stagioni, ho lavorato moltissimo anche sull’accento siciliano e mi sono messo pure a dieta perchè Saverio lavora così tanto che spesso si dimentica di mangiare: avevo perso cinque chili!”.

