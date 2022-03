Francesco Montanari, ex marito Andrea Delogu/ “Ci siamo lasciati, era finito l’amore”

Francesco Montanari è l’ex marito di Andrea Delogu. Un grande amore quello nato tra l’attore e la conduttrice radio televisiva che sono diventati anche marito e moglie. Eppure qualcosa all’improvviso si è rotto tra i due, anche se in passato hanno dovuto superare alcune crisi e c’è chi parla di possibili tradimenti. Proprio la Delogu parlando della rottura con l’ex marito disse: “mi ha lasciata due volte”. Nonostante tutto però i rapporti tra i due sono rimasti buoni come ha confermato proprio la conduttrice che ha rivelato: “sono rimasta molto legata, in ottimi rapporti. Da quello (la conclusione del matrimonio), è venuta la consapevolezza di essere una ragazza che basta a se stessa”.

In tanti si sono domandati però come mai fosse finita tra i due. Dopo una serie di tira e molla e dichiarazioni celate, a mettere i puntini sulle ‘i’ sui reali motivi che hanno spinto i due a lasciarsi è stata proprio la Delogu.

Andrea Delogu e Francesco Montanaro perchè si sono lasciati?

Come mai è finita tra Francesco Montanari e Andrea Delogu? A rivelarlo è stata la conduttrice: “noi ci siamo lasciati perché era finito l’amore. Io soffrivo che ci fosse una regola nel formare una famiglia. Va bene il pranzo dai parenti, il viaggio con gli amici di sempre, ma poi voglio anche un’avventura”. Andrea ha un concetto di maternità e famiglia diversi da quelli dell’ex marito e questo li ha portati ad intraprendere strade diverse: “Va bene la voglia di fare un figlio, ma se non viene pazienza, la mia famiglia sei tu”.

Durante la separazione dall’ex marito, Andrea Delogu ha potuto contare sull’affetto e sul supporto di Stefano De Martino: “quando mi sono lasciata con mio marito e lui, da persona fantastica quale è, mi ha aiutata”. Nessun gossip o flirt, semplicemente una bella amicizia.

