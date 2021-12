Francesco Montanari ex marito Andrea Delogu/ È single? Story galeotta su Instagram…

Questa sera la sua oramai ex compagna, Andrea Delogu, sarà protagonista sul palcoscenico tv di “Uà”, lo show condotto su Canale 5 da Claudio Baglioni e giunto al suo terzo e ultimo appuntamento e i riflettori si riaccenderanno anche su Francesco Montanari. Infatti è oramai passato quasi un anno da quando la conduttrice radiofonica romagnola e l’attore capitolino più giovane di lei di due anni hanno annunciato la loro separazione dopo cinque anni di matrimonio. Ma se la 39enne cesenate ora ha una nuova fiamma, cosa sappiamo invece di Montanari e della sua vita sentimentale?

Come è noto, la fine della loro lunga storia è stata accompagnata da polemiche e strascichi: “Mi ha lasciata due volte” ha raccontato la Delogu a proposito di Montanari, in precedenza accusato pure di averla tradita. Parole che tuttavia la diretta interessata ha poi smentito, facendo cadere ogni sospetto sull’attore e ammettendo di essersi lasciata andare dopo che era andata in scena una lite tra loro due. Ora Andrea si trova al centro del gossip per via di un appassionato bacio scambiato col modello Luigi Bruno, anche questi più giovane di lei, mentre Francesco -stando almeno a quanto racconta Radio Gossip- avrebbe trovato pure lui una nuova fiamma. Ma sarà vero? Ricostruiamo gli indizi e scopriamone di più.

FRANCESCO MONTANARI, EX DI ANDREA DELOGU: INDIZIO SOCIAL SULLA NUOVA FIAMMA…

Negli ultimi mesi a dire la verità non c’erano stati sentori di possibili flirt all’orizzonte per Francesco Montanari eppure nell’ultimo mese è stato proprio il diretto interessato, attraverso un post galeotto, a svelare qualcosa sulla sua abbottonata vita privata. Infatti, attraverso il proprio profilo Instagram, l’attore di serie tv quali “Romanzo Criminale” e “I Medici” ha pubblicato una Story in cui sembra mostrare una donna. Che sia lei la nuova compagna o si tratta di un innocente scatto che sta fuorviando gli appassionati di pettegolezzi?

Molti siti specializzati in cronache rosa e gossip ci stanno andando coi piedi di piombo ma la Story incriminata vede protagonista una bionda che sorride e che sembra quasi sfuggire all’obbiettivo della fotocamera: un modo un po’ anodino da parte di Montanari per svelare la sua situazione sentimentale? Nella Storia l’attore ironizzava sul disordine che regnava sovrano nella sua camera da letto, tra preparazione delle valigie per un possibile viaggio in concomitanza col ponte di Ognissanti, tirando in ballo la donna in questione. Che il “disordine” in questione faccia il paio invece con la ritrovata serenità amorosa del 37enne romano? Ah, saperlo…



