Francesco Montanari, ex marito Andrea Delogu?/ “Non è stato colpo di fulmine…”

Francesco Montanari è l’ex marito di Andrea Delogu? Da diversi mesi si rincorre la voce di una possibile crisi, mai confermata dalla coppia. Entrambi, infatti, hanno preferito mantenere un totale riserbo sulla loro storia d’amore che del resto hanno sempre preferito vivere lontani dai riflettori. Un grande amore stando a quanto raccontato da Libanese di Romanzo Criminale che, parlando proprio dalla compagna, ha raccontato dove l’ha incontrata: “l’ho conosciuta per la prima volta in un locale a Roma, al Testaccio, grazie a un amico comune. Non è stato per lei il classico colpo di fulmine, credevo di non piacerle. Poi, però, abbiamo ballato tantissimo insieme in discoteca. Io scoordinatissimo, impacciato, ma pur di stare con lei…”.

Andrea Delogu/ "La dislessia non è stata un ostacolo alla mia carriera"

Non solo, Montanari ospite di Vieni da me non si è tirato indietro nel precisare che Andrea Delogu l’ha colpito da subito al punto da prenderle il telefono e autochiamandosi per avere il suo numero. L’attore, infatti, credeva di non piacere alla conduttrice e scrittrice che qualche anno dopo poi è diventata sua moglie.

Ema Stokholma "Andrea Delogu? Oltre l'amicizia"/ Sua "musa" in ultimo dipinto di nudo

Francesco Montanari e Andrea Delogu: è davvero finita?

L’amore tra Francesco Montanari e Andrea Delogu è arrivato al capolinea? Da diverso tempo si rincorrono voci e indiscrezioni su una possibile crisi di matrimonio tra l’attore romano e la rossa conduttrice radio-televisivo. In passato proprio la Delogu si era lasciata scappare “sono sicura che mi abbia tradita” per poi cambiare idea rivelando di aver detto questa cosa dopo una lite col marito.

Una cosa è certa: la Delogu è gelosissima del suo Francesco al punto che proprio la conduttrice ospite di Francesca Fialdini disse: “ci sono rimasta male nel vedere che tante ammiratrici non soltanto lo apprezzano da lontano, ma chiedono di incontrarlo privatamente la sciando il numero di telefono e delle foto, tra l’altro meravigliose, bellissime. Quello che mi ha ferito non è la gelosia nei suoi confronti, è essere ferita nel fatto che ammiratrici e ammiratori non aspettino altro, è una ferita sull’orgoglio”.

Andrea Delogu/ Rifiutò davvero il marito Francesco Montanari la prima volta?

© RIPRODUZIONE RISERVATA