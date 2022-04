Francesco Montanari, ex marito di Andrea Delogu/ “Lui non era la mia persona”

Accettare la fine di un matrimonio può non essere semplice proprio perché spesso si fa il possibile per salvare il rapporto. A volte, però, diventa inevitabile accettare la situazione e capire quando è necessario prendere due strade diverse: è il caso di Andrea Delogu e Francesco Montanari, che erano addirittura arrivati a sposarsi due volte, ma che poco più di un anno fa si sono detti addio in modo definitivo.

Riuscire a parlare dell’accaduto con lucidità non è stato semplice, nonostante non ci sia stato alcun rancore tra loro: “Non ci siamo lasciati perché era finito l’amore – aveva raccontato lei al settimanale ‘F’ -. Il nostro è stato un colpo di fulmine: diversi come il giorno e la notte, ci ha unito il senso di appartenza”.

L’amore finito tra Andrea Delogu e Francesco Montanari: un addio inevitabile

Andrea non ha alcun timore di ammettere quanto sia stato meglio separarsi ora che entrambi sono ancora giovani e hanno la possibilità di rifarsi una vita. Anzi, l’idea di non avere avuto figli ha reso tutto più semplice: “Lavorando siamo cresciuti in modo diverso. So che uno come lui non lo troverò più, ma non era la mia persona. E lui deve trovare una che se lo meriti, un po’ più tradizionale, forse. Io soffrivo che ci fosse una regola nel formare una famiglia. Va bene il pranzo dei parenti, il viaggio con gli amici di sempre, ma poi voglio anche un’avventura. Va bene la voglia di avere un figlio, ma se non viene pazienza, la mia famiglia sei tu”.

E ora che il tempo è passato entrambi sembrano essere pronti per essere nuovamente felici, anche se distanti. L’ex protagonista di ‘Romanzo Criminale‘ è infatti uscito da qualche mese allo scoperto insieme alla sua nuova fiamma Federica Sorino. Lei, invece, ha iniziato una love story con il giovane modello Luigi Bruno, anche se per ora lo ha ammesso solo in maniera velata.











