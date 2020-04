Francesco Montanari, marito Andrea Delogu/ “Per lei non è stato colpo di fulmine”

Francesco Montanari è il marito di Andrea Delogu, la conduttrice di Stracult. Un amore nato grazie ad un amico in comune visto che l’attore de Il Cacciatore, ospite di Vieni da me di Caterina Balivo ha raccontato: “l’ho conosciuta per la prima volta in un locale a Roma, al Testaccio, grazie a un amico comune”. Ricordando il primo incontro con la moglie, l’attore romano ha precisato: “non è stato per lei il classico colpo di fulmine, credevo di non piacerle. Poi, però, abbiamo ballato tantissimo insieme in discoteca. Io scoordinatissimo, impacciato, ma pur di stare con lei…”. Dopo quel ballo in discoteca Francesco l’ha accompagnata a casa, ma prima di lasciarla ha fatto una cosa: “le ho sottratto il cellulare e mi sono chiamato, così da avere il suo numero. Mi ha fatto penare tantissimo in fase di corteggiamento, ma alla fine ce l’abbiamo fatta”. Dal 2016 la coppia è felicemente sposata anche se Andrea La Rossa, come si fa chiamare per via del colore dei suoi capelli, è molto gelosa del marito.

Andrea Delogu: “quando Francesco Montanari bacia le colleghe per lavoro…”

Francesco Montanari è uno degli attori più ricercati del panorama cinematografico italiano. Volto di fiction di grandissimo successo come “I medici”, “Il Cacciatore” e “Romanzo criminale”, l’attore è balzato agli onori della cronaca rosa per il matrimonio con Andrea Delogu, conduttrice radio-televisiva e scrittrice. Tra i due l’amore procede a gonfie vele, anche se la Delogu non ha mai nascosto di essere molto gelosa del marito come raccontato da Caterina Balivo: “quando Francesco bacia le colleghe per lavoro, io sbatto la testa contro il muro” e come recentemente ha scritto in lungo sfogo social pubblicato sui social. A parte la gelosia però Andrea e Francesco sono più innamorati che mai e stanno trascorrendo questi giorni di isolamento insieme. L’attore, infatti, ha pensato bene di reinventarsi la lettura di grandi classici della letteratura come ha raccontato a La Stampa: “nei momenti difficili forse l’unica cosa possibile è attaccarsi a cose semplici. Chiuso in casa la testa vola, i pensieri corrono, le paure risorgono “. Per l’attore le paure vanno bloccate con delle semplici azioni come “leggere, scrivere, giocare, fare esercizio” in quanto è fondamentale “non permettere alla paura di addormentare la mente”. Anche l’attore de Il Cacciatore parlando del Coronavirus ha detto: ” è un momento inaspettato, biblico, in cui nessuno ha una ricetta che funzioni. Nessuno sa cosa porterà, cosa cambierà, cosa trasformerà. Intanto la vita quotidiana è già in evoluzione però”.

Francesco Montanari: “cerchiamo di essere pronti per quando tutto sarà finito”

Intervistato telefonicamente da La Stampa, Francesco Montanari de Il cacciatore ha rilasciato una serie di dichiarazioni in merito al periodo storico che stiamo vivendo per via dell’emergenza sanitaria Coronavirus. “Stiamo in crisi perché dobbiamo obbligatoriamente ripristinare le nostre vite giorno per giorno senza nessuno schema preimpostato” – ha detto l’attore che ha precisato – “siamo costretti ad un coraggio che non volevamo. Allora, forse, più che preoccuparci di dover riempire il nostro tempo, preoccuparci di non sprecarlo, semplicemente stiamo e cerchiamo di accettare il fatto che esiste un noi prima del Covid e un noi dopo il Covid”. Non ha alcun dubbio il marito di Andrea Delogu nel dire che questo virus ha dato il via ad una nuova fase della nostra vita sia a livello personale, che mondiale. Sul finale l’attore ha voluto esortare gli italiani a stare a casa: “stiamo a casa” potrebbe suscitare qualche reazione spregevole, ma vi assicuro che, in fondo in fondo, quando lo ascoltiamo non ci sentiamo soli” per poi precisare – “cerchiamo di essere pronti per quando tutto sarà finito. Perché tutto finirà, non sappiamo quando e questo ci terrorizza lo so bene, ma finirà e in quel momento, uscendo finalmente di casa, saremo pronti e nuovi per la società che ci aspetta”.



