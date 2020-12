Francesco Montanari, marito di Andrea Deloglu/ In Romanzo Criminale…

C’è anche Francesco Montanari tra gli ospiti di Ricomincio da Raitre. Il marito della Deloglu, conduttrice del programma insieme a Massini, prende parte al nuovo format di casa Rai. Ma Francesco Montanari chiaramente non è “solo” il marito di Andrea Deloglu. Il suo percorso cinematografico e televisivo comincia con il diploma ottenuto presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica. L’attore è diventato famoso per la sua partecipazione in Romanzo Criminale, la serie tv in cui ha indossato i panni del Libanese. Tra il 2009 e il 2010 prende parte al film Oggi Sposi di Lucini, allo spettacolo teatrale Sunshine con Albertazzi, ma anche a Killer Joe, di Tracy Letts, con la regia di Massimiliano Farau. In questo progetto, Francesco Montanari accetta la sfida di interpretare il personaggio del sicario Killer Joe. Negli anni successivi è protagonista di Piccolo equivoci e di Sotto il vestito niente – L’ultima sfilata di Carlo Vanzina.

Francesco Montanari, marito di Andrea Deloglu: carriera e successi

Francesco Montanari ha interpretato parti molto diverse nel corso della sua carriera. Lo abbiamo visto indossare i panni di un senza tetto nel 2012, nella clip di Luciano Ligabue per ‘M’abituerò’. Nel cortometraggio diretto da Francesco Felli, L’ultimo giro di valzer, interpreta invece il delicatissimo ruolo di un malato di SLA. Poi la comparsa in Squadra antimafia, ma anche lo spettacolo teatrale intitolato Il più bel secolo della mia vita. Inizia nel 2016 la trasmissione radiofonica di nome Happy Hour su Radio 2, poi sempre in Rai è protagonista della fiction Il cacciatore, che vale il premio di miglior interprete maschile all’edizione 2018 del Cannes International Series Festival.



