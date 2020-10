Francesco Monte a Sanremo Giovani/ Prossima tappa il Festival di Sanremo 2021?

Francesco Monte a Sanremo Giovani

Francesco Monte non ha mai nascosto al passione per la musica, anzi. Spesso nelle prime esterne che lo vedevano protagonista a Uomini e donne, il bel pugliese ha sfoggiato la sua ugola d’oro tra dediche e karaoke tanto che in molti non trovavano il nesso tra la sua timidezza e la sua voglia di cantare mettendosi in mostra. Da allora ne è passato del tempo, e adesso Francesco Monte punta bene in alto. Dopo il successo ottenuto con la partecipazione a Tale e Quale Show, Francesco Monte ha deciso di fare sul serio puntando al prossimo Festival di Sanremo 2021 iniziando da sotto, dal fondo della scalata ovvero da Sanremo Giovani 2021. Tra i cantanti in gara scelti proprio per partecipare alla sezione dei giovani cantati compare proprio quello di Francesco Monte.

La prossima tappa sarà il Festival di Sanremo 2021?

Il tronista ha già avviato la sua carriera musicale con il singolo “Siamo già domani” e adesso prova a spaccare e conquistare l’Ariston con “Andiamo avanti”, il secondo dopo “Siamo già domani”. Sono 61 i cantanti in corsa e tra di loro non c’è solo Francesco Monte, che al momento non ha ancora commentato la notizia sui social, ma anche altri volti noti del vivaio di Maria De Filippi e, in particolare, Giulia Molino, ex allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi, che vi prenderà parte con il brano Napules. Francesco Monte riuscirà a ritagliarsi un posto nelle Nuove Proposte e arrivare così sul palco dell’Ariston il prossimo anno? I fan lo sperano.



