Francesco Monte apre un negozio a Taranto: ecco di cosa si tratta e l'attuale vita dell'ex tronista

Francesco Monte cambia vita dopo il successo in televisione. Com’è noto, Francesco è diventato noto al grande pubblico più di 10 anni fa grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, prima come corteggiatore e, successivamente, come tronista. Il suo trono è diventato negli anni uno dei più iconici nella storia del programma, soprattutto per la travagliata storia d’amore con Teresanna Pugliese. I due, però, si sono lasciati pochi mesi dopo l’uscita dal dating show, non senza polemiche. Successivamente, ha avuto una relazione con Cecilia Rodriguez, anche quella finita male.

La showgirl, infatti, lo ha lasciato in diretta durante il Grande Fratello Vip, per iniziare una relazione con Ignazio Moser, che oggi è suo marito. Quel triangolo ha fatto parecchio scalpore e ha tenuto banco per mesi su giornali e social. Dopo tutto quel caos, infatti, Francesco è stato chiamato per partecipare diversi reality molto seguiti, come il Grande Fratello Vip, L’Isola dei Famosi e Tale e Quale Show. Ebbene, dopo una breve parentesi dedicata alla musica, oggi la sua vita è completamente cambiata.

Francesco Monte cambia vita: la sua nuova attività dopo Uomini e Donne

Di recente, Francesco Monte ha dato una svolta inaspettata alla sua carriera, aprendo un negozio nella sua città natale, Taranto. In particolare, ha deciso di seguire una sua grande passione, quella per le carte dei Pokémon e l’oggettistica legata al celebre mondo giapponese. Il suo negozio non è solo un punto vendita, ma un vero e proprio spazio d’incontro per fan e collezionisti, dove scambiare opinioni, passioni e carte rare. Alcune delle carte in vendita, infatti, possono arrivare a valere anche più di mille euro.

E la musica? Ebbene, l’ex tronista non ha affatto abbandonato quella passione. Difatti, continua a cantare, dopo aver pubblicato diversi singoli nel corso degli anni. Ricordiamo, infatti, che qualche tempo fa ha anche partecipato al San Marino Song Contest, cercando di accedere all’Eurovision Song Contest. Dunque, ad oggi, Francesco si divide tra il suo negozio e la musica, ormai lontano dai riflettori della televisione.