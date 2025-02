Francesco Monte, chi è e carriera: il debutto tv a Uomini e donne

Dal grande successo televisivo al debutto nella musica, la passione che ha deciso di coltivare nel corso degli ultimi anni e che ha voluto trasformare in un vero e proprio lavoro. Francesco Monte ha vissuto una carriera in costante trasformazione, iniziata proprio nel piccolo schermo diversi anni fa; era il 2012 quando si presentò per la prima volta nello studio di Uomini e donne in qualità di corteggiatore di Teresanna Pugliese, la quale però scelse un altro ragazzo.

Successivamente Monte diventò tronista del programma e, tra le sue corteggiatrici, arrivò proprio Teresanna che nel mentre aveva chiuso la sua precedente relazione. Il tronista scelse proprio lei come donna della sua vita e così la coppia si legò sentimentalmente; dopo Uomini e donne, tuttavia, la loro storia d’amore ebbe breve durata e tramontò dopo diversi mesi. Nonostante la delusione d’amore, il dating show condotto da Maria De Filippi gli spalancò le porte del successo televisivo e, da quel momento, diventò un volto noto del piccolo schermo.

Francesco Monte, dopo Uomini e donne, entrò nel cast di Forum nel 2016, scelto da Barbara Palombelli in qualità di opinionista, e debuttò come attore televisivo nella seconda stagione della fiction di Canale 5 Furore nel 2017. Arrivano poi le avventure nei reality, a cominciare dalla turbolenta partecipazione a L’Isola dei Famosi nel 2018; l’esperienza in Honduras si interruppe anzitempo con un ritiro improvviso, in seguito alle accuse mosse dalla compagna di viaggio Eva Henger e inerenti al celeberrimo “canna-gate”.

Successivamente Monte partecipò al Grande Fratello e, nel 2019, si improvvisò cantante partecipando a Tale e quale show nel 2019. Un’esperienza che lo avvicinò al mondo della musica, al punto da iniziare una carriera come cantante con il nome d’arte Kinari. “È una sorta di epilogo rispetto a quanto iniziato alcuni mesi fa con l’uscita di alcune canzoni“, aveva spiegato in un’intervista a La volta buona su Rai 1 rilasciata lo scorso anno. Parlando della sua nuova vita da cantante, aveva confidato: “La rinascita è anche nel nome d’arte, Kinari, che significa proprio questo…”.