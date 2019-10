Francesco Monte/ “Con la mia faccia? Carne da macello! Deriso da chiunque, ma poi…”

Francesco Monte intervistato tra le pagine di Chi, racconta del successo di Tale e Quale Show e anche del ritrovato amore tra le braccia di Isabella De Candia, modella pugliese conosciuta per merito di amici comuni. Le danze si aprono con un bilancio del programma che lo sta vedendo tra i protagonisti più acclamati, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai: “Sono molto soddisfatto: quello che era solo un hobby, cantare, lo sto condividendo con il pubblico a casa. Come pure sono contento che persone esperte del settore mi dicano quello che mi stanno dicendo”. Facendo proprio un bilancio della sua carriera poi, afferma: “Penso che ogni esperienza mi abbia dato e dico dato perché ad oggi vedo le cose in modo diverso. Non dico “tolto”, ma “dato”. Dico che io ti faccio anche fare carne da macello con la mia faccia. Sì, è successo anche questo, la mia faccia era sbattuta e presa in giro ovunque, a partire dall’essere deriso per la situazione del vecchio Gf. Se mi riferisco alla mia ex Cecilia Rodriguez, oggi fidanzata con Ignazio Moser, conosciuto nella Casa? Certo. Poi il cannagate, un mare di chiacchiere sul niente. Ho dovuto imparare a essere molto saldo. La prima volta ci sto male, la seconda un po’ meno, la terza ancora meno…”.

Francesco Monte parla di “gossip”, cannagate e Giulia Salemi

Francesco Monte ha anche parlato dell’attuale fidanzata Isabella De Candia: “Sono contento, sì. È bellissima, ma ha più che l’aspetto fisico, noi ci troviamo. Non sono mai stato uno che guardava così tanto alla bellezza, mi faccio rapire da altro”. E sulla ex Giulia Salemi quasi “sbotta”: “Ah, noooo. Io di lei posso solo dire: se è felice, sono contento”. A circa vent’anni l’ex tronista ha perso la mamma e quel dolore non è mai riuscito a passare: “Un giorno è successo che è venuta a mancare mia mamma, così nella recitazione ho cercato di tirare fuori le cose che avevo dentro attraverso la faccia e le parole di un altro personaggio. Con il canto puoi fare lo stesso”. Ed infatti Carlo Conti, prima dell’inizio di Tale e Quale Show parlava di Monte come della sua più grande scommessa: “Pensi che responsabilità. Oltre a ringraziare lui, devo ringraziare la sua squadra: fantastica. Hanno tutti un atteggiamento molto propositivo. Se mi avessero preso in considerazione senza il cannagate? Ma io penso che sarebbe stato più facile scartarmi che prendermi. E se ci fossero stati dei fondamenti riguardo quelle accuse, non avrebbero neanche pensato al mio nome”.

