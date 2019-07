Francesco Monte, crollano i followers/ Spunta retroscena su Isabella De Candia

Crolla il numero dei followers di Francesco Monte su Instagram. Mentre Giulia Salemi continua a portare a casa l’affetto dei fans conquistando anche un ricchissimo, quanto affascinante corteggiatore, Francesco Monte deve fare i conti con la fuga dei followers che, dopo la fine della sua storia con la Salemi, stanno abbandonando in massa il suo profilo. Come riporta 361 Magazine che ha anaizzato i dati del profilo dell’ex tronista di Uomini e Donne, su Instagram ci sarebbe stato un notevole calo su Instagram con una media giornaliera di – 265. Monte starebbe così pagando la decisione di chiudere la storia con Giulia Salemi. In particolare, i fans non avrebbero gradito il suo atteggiamento al punto da essersi schierati in massa con l’influencer.

Francesco Monte: con Isabella De Candia dallo scorso aprile?

A contribuire alla diminuizione del numero dei followers sono anche i rumors su Francesco Monte e la modella Isabella De Candia con cui l’ex tronista farebbe ormai coppia fissa. Il settimanale Spy, inoltre, nel numero in edicola, svela un nuovo retroscena sul rapporto tra Monte e la bella Isabella. Secondo Spy, infatti, i due si sarebbero conosciuti lo scorso aprile “Isabella De Candia è ufficialmente la nuova fidanzata di Francesco Monte”, scrive Spy che poi rivela anche il nome della persone che li ha fatti incontrare ovvero Pio Dantini del duo Pio&Amedeo, molto amico di Monte – “è stato lui a presentare Isa a Francesco. La ragazza, una delle migliori amiche della moglie del comico, ha condiviso molti pranzi e cene con loro, lontano da occhi indiscreti. Ed è lì che è nato il sentimento tra Francesco e Isa. Questo però succedeva ad aprile, nella settimana tra il 7 e il 14 del mese”. In quel periodo Monte era ancora fidanzato con Giulia Salemi, ma in seguito ad un forte litigio, avrebbe trovato i ìl coraggio di chiudere la storia e provare a stare insieme a Isabella che, a sua volta, era fidanzata con un altro Francesco.

