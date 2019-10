Francesco Monte/ Da cannagate all’Isola dei Famosi alla rinascita a Tale e Quale Show

Francesco Monte quel riscatto targato Rai…

Francesco Monte è riuscito a mostrare un lato diverso della sua personalità, anche se la sua passione per la musica era già emerso ben prima di Tale e Quale Show 2019 – Il Torneo. Lo ricordiamo infatti canticchiare nella Casa del Grande Fratello, l’ultima esperienza di reality che ha fatto, subito dopo L’Isola dei Famosi. Nonostante sia riuscito in qualche modo a riscattarsi agli occhi del pubblico, Francesco ha ancora il dente avvelenato per come è stato trattato in quei programmi. “Forse sono l’unico che ha fatto due reality uno dopo l’altro”, dice al settimanale Chi, “Penso che ogni esperienza mi abbia dato e dico dato perché ad oggi vedo le cose in modo diverso. Non dico ‘tolto’, ma ‘dato’. Dico che io ti faccio anche fare carne da macello con la mia faccia”. Francesco Monte si riferisce in particolare alla sua passata storia d’amore con Cecilia Rodriguez, motivo che lo ha spinto ad entrare nella Casa prima ancora di diventare un concorrente effettivo nell’edizione successiva. “Non tutti imparano a farsi scivolare le cose addosso”, aggiunge, “Dicono che questo sia il mio momento di redenzione. Trovo spiacevole che si usino questi termini, ho letto anche di ‘riabilitazione’, ma io non devo mica essere riabilitato. Ma da che cosa?”. Secondo il pubblico in effetti Monte deve ancora ripulire del tutto la sua immagine per via del famoso cannagate scoppiato alle Honduras, dopo le rivelazioni e accuse di Eva Henger. Forse è in questo senso che si è sempre parlato anche di riabilitazione, nonostante il significato sia un po’ diverso e forse persino audace. Di sicuro il cannagate ha oscurato il cielo di Francesco per diverso tempo e chissà che Tale e Quale Show invece non gli abbia dato la possibilità di spazzare via tutte le nubi.

Francesco Monte, Tale e Quale Show Il Torneo: a un passo dalla vittoria

Francesco Monte non è riuscito a coronare il suo sogno, ma ritornerà a Tale e Quale Show 2019 – Il Torneo. L’ex gieffino infatti ha centrato 321 punti grazie alla classifica generale, ottenuti con gli 85 punti per la sua trasformazione in Michael Bublè. Ha convinto in pieno giuria e pubblico con la canzone Home, riuscendo a portarsi a casa anche 30 punti in più grazie al voto aggiuntivo di Loretta Goggi e Giorgio Panariello, oltre che del cast artistico. “Non ho parole perchè è sorprendente, è impossibile. Sembra impossibile che tu abbia fatto questo che hai fatto. Per me Bublè è complicatissimo, perchè controlla sempre la voce”, commenta Vincenzo Salemme. “Stai facendo un percorso meraviglioso. Io non lo so perchè hai fatto il fotomodello e non hai fatto il cantante? Bellissimo il fatto che gli capitino tutte canzoni che rispecchiano la sua sensibilità, la sua gentilezza d’animo”, dice Loretta Goggi. Superata ogni aspettativa anche per Giorgio Panariello, che ha schivato un’altra gaffe. Il giudice infatti ha sottolineato che Francesco Monte ha un bell’aspetto e che non avrebbe mai immaginato di scoprire il suo talento musicale: “Non è che non ti davo una lira, di meno. Lo dico onestamente. Pensavo che saresti stato qua per fare delle cose, ma…”, ha specificato poi per smentire che Monte sia solo bellezza e niente altro, “A livello degli altri in gara, che tu avessi pochissime speranze di andare avanti in una competizione come questa”. Clicca qui per guardare il video di Francesco Monte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA