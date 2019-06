FRANCESCO MONTE E GIULIA SALEMI SI SONO LASCIATI/ Lui “il nostro viverci non c’è più”

Francesco Monte e Giulia Salemi non sono più una coppia. Dopo la notizia giunta come una doccia fredda per i numerosi fan dei due ragazzi, svelata con un post da Giulia, arriva anche la conferma dell’ex protagonista di Uomini e Donne ed ex gieffino. “Giulia ed io abbiamo sempre, o quasi, condiviso sui social e non, istanti e momenti della nostra vita e della nostra storia”, ha esordito Monte in un lungo messaggio pubblicato nelle passate ore tramite le sue storie di Instagram. “Il nostro viverci, come avrete notato in questi ultimi giorni, non c’è più. Purtroppo non tutte le storie hanno un lieto fine”, ha proseguito. L’ex di Cecilia Rodriguez ha poi aggiunto: “Io e Giulia ci vogliamo e ci vorremo sempre bene e sappiamo quanto bene ci vuole la gente che ci segue e ci sostiene”. Quindi il tarantino ha approfittato del suo messaggio per chiedere rispetto, “prima di tutto come persone”, per il difficile momento che stanno vivendo. “Questa è la nostra realtà, la nostra vita privata, quella che ognuno di voi vive tutti i giorni”, ha aggiunto. “Se davvero volete dimostrare il vostro affetto o sostegno fatelo senza giudicare ma con comprensione accettando quelle che sono le decisioni della nostra vita”, ha chiosato. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

FRANCESCO MONTE E GIULIA SALEMI: FINE DELLA STORIA

Solo qualche giorno fa Francesco Monte e Giulia Salemi si mostravano sorridenti sui social lanciati nella promozione di un nuovo prodotto e oggi, tre giorni dopo, quei sorrisi sono svaniti e ai fan è rimasto un albero che volta via in versione farfalla accompagnato da una canzone triste e dalla fine di tutto, di una favola che, a quanto pare, non ha avuto un lieto fine. Francesco Monte e Giulia Salemi si sono lasciati? Questo sembra essere il tormentone del momento o, almeno, quello che tutti si chiedono da quando, pochi minuti fa, proprio la persiana ha pubblicato un lungo post su Instagram parlando di una storia iniziata in una bolla del reality e che adesso, un anno dopo, sembra essere scoppiata nel nulla lasciando vuoto e dolore: “io ho voluto credere nei sogni e nelle fiabe…Ce l’ho messa tutta, ho donato l’anima…L’inizio è dolce, assurdo, felice, pieno di buona volontà.

La fine, una lacerazione, ti toglie l’ossigeno… E’ così che finiscono gli amori.. Le labbra si stancano, i respiri si affannano, i battiti diminuiscono, le lacrime scivolano sul viso…. senti un forte dolore in gola che non riesci neanche a parlare….”.

“LOTTI FINO ALLA FINE MA…”

Giulia Salemi si lascia andare ad un lungo sfogo ma non fa mai nomi e cognomi, non rivela i dettagli di quello che è successo ma lascia intendere che il suo sogno è svanito nel nulla e, molto probabilmente, non per colpa sua: “perché vuoi rispettare la sua volontà di stare in silenzio, ma soprattutto perché ci credi ancora e speri che tutto si sistemerà…. Lotti fino quando sarai sfinita ma infine con grande rammarico e dolore devi ammettere che la tua favola non ha avuto un lieto fine…”. E Francesco Monte? Il lungo post della Salemi è arrivato sui social poco fa e l’ex tronista e naufrago dell’Isola dei Famosi non ha ancora avuto modo di rispondere e dire la sua ma tutto lascia pensare che lo farà molto presto, sui social, in tv o… sui settimanali?

Ecco il post integrale di Giulia Salemi:





