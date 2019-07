Francesco Monte e Giulia Salemi/ Un tradimento dietro alla rottura? Fariba Tehrani:”La verità verrà fuori”

Francesco Monte e Giulia Salemi insieme al Maurizio Costanzo Show nella replica in onda domenica 14 luglio 2019 su Canale 5. La coppia, nata durante l’ultima edizione del reality show “Grande Fratello Vip”, si è recentemente detta addio creando non poche polemiche tra le due fazioni di fan. Non è chiaro il reale motivo che ha spinto i due a lasciarsi, ma la situazione è diventata talmente insopportabile al punto da spingere Monge a scrivere un lungo sfogo su Instagram: “Odio, follia, mancanza di rispetto, di tatto, insensibilità, invadenza, cattiveria, minacce di morte, castelli di bugie e di film inventati proprio da voi stessi. Questo arriva e si legge tutti i giorni, ma un pochino non vi vergognate quando siete da soli con voi stessi? Con la vostra coscienza?”. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha letteralmente sbottato sui social replicando ai fan: “create delle storie tutte vostre, noi siamo persone reali proprio come voi”.

Giulia Salemi e Francesco Monte si sono detti addio

Solo quattro mesi fa Giulia Salemi e Francesco Monte hanno partecipato al Maurizio Costanzo Show su Canale 5 come coppia. Affiatati e felici, i due rispondevano alle domande del padrone di casa che ha stuzzicato la coppia del Grande Fratello Vip chiedendo: “Visto che siete così belli quando fate un figlio?”. Una domanda che ha messo in difficoltà i ragazzi, ma Monte ha prontamente sottolineato che è fidanzato da poco con Giulia e che c’è ancora tempo per fare un figlio. A distanza di pochi mesi la riposta di Monte appare ancora più convincente considerando come si è conclusa la storia tra i due ex gieffini. “Fatevi bastare quello che abbiamo comunicato con piacere o non, e accettatelo!” ha scritto l’ex tronista contro chi continua a giudicare questa loro scelta sui social.

Fariba Tehrani: “Giulia è una figlia d’oro, dai sentimenti puliti”

Dopo la fine della storia d’amore con Giulia Salemi, Francesco Monte è stato pizzicato in compagnia di Isabella De Candia. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato fotografato fuori una nota discoteca di Ibiza in compagnia della modella: i due prima ballano e poi si scambiano un tenero bacio. Intanto Fariba Tehrani, la madre di Giulia, ha commentato quanto successo tra i due: “Mia figlia mi ha impedito di darle consigli di cuore. Tutto ciò che le sta succedendo avviene all’oscuro della mia persona. Io rispetto la sua scelta, ma mi dispiace tanto”. La ex concorrente di Pechino Express ha parlato anche di Francesco Monte con cui inizialmente ha avuto diversi battibecchi: “L’ho conosciuto, sì, ma sapevo che era troppo presto per fare annunci. Francesco se ha sbagliato, lo saprà. Di certo la mia Giulia è una figlia d’oro, dai sentimenti puliti. Oggi non essere più a conoscenza delle sue cose, apprendere ciò che succede dalle storie su Instagram o ascoltare la sua voce in radio mi fa male”. La Tehrani ha poi tuonato: “La verità verrà fuori, ma spero per lei che da oggi in poi ci sia solo serenità nella sua vita”.



