Francesco Monte e Isabella De Candia si sono lasciati?/ Scoop di Chi, silenzio social

Francesco Monte, da due anni, vive una bellissima storia d’amore con la modella Isabella De Candia. Una storia che entrambi vivono con discrezione e riservatezza condividendo pochissime foto di coppia se non in occasioni speciali. Un amore che è cresciuto giorno dopo giorno donando serenità all’ex tronista che, dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, si è tuffato in una nuova avventura come quella della musica. Un periodo sereno per Monte il quale, tuttavia, secondo un’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi, sentimentalmente, non starebbe attraversando un periodo molto positivo.

Stando a quello che riporta il magazine diretto da Alfonso Signorini nella rubrica “Chicche di gossip” pubblicata sul numero in edicola da oggi, mercoledì 22 settembre, Francesco Monte e Isabella De Candia starebbero attraversando un periodo di crisi.

Francesco Monte e Isabella De Candia: tutto tace sui social

Il settimanale Chi parla di rottura tra Francesco Monte e Isabella De Candia dopo due anni d’amore. “Monte torna single. La relazione tra Francesco Monte e la modella Isabella De Candia è davvero finita dopo due anni. Fatta una lunga pausa, i due si sono detti addio, anche se lui sotto, sotto, spera ancora in un bel ritorno di fiamma”, scrive il magazine diretto da Alfonso Signorini tra le chicche di gossip. Sui profili social di Monte e di Isabella De Candia, tuttavia, tutto tace. Le poche foto di coppia che hanno condiviso sui social sonoancora presenti. Arriverà la smentita?

Nelle scorse settimane, era circolata anche la voce di una presunta rottura tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerca. Gossip immediatamente smentito da Aurora e Goffredo con una foto sui social. Monte e Isabella De Candia faranno lo stesso?

