Francesco Monte è Raf/ Dopo il no a Sanremo, arriverà il trionfo?

Francesco Monte è Raf nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2020. L’ex tronista di Uomini e donne è stata una delle rivelazioni del programma di Carlo Conti ma questo torneo per lui non è partito al meglio visto che la scorsa settimana si è fermato in coda alla classifica. Un vero e proprio colpo per lui abituato a cavalcare i primi posti e ad essere super votato. Cosa si è spento in questi mesi? Francesco Monte ha rotto il ghiaccio di questo torneo fermandosi a 36 punti e un penultimo posto che lo tiene lontano dal primo, Pago, di oltre 30 punti, riuscirà a recuperare nei panni di Raf? Sicuramente questa è un’esibizione alla sua portata sia come fisico che come vocalità ma molto dipenderà dalla canzone scelta per questo secondo scontro. Questa volta i fan dovranno accontentarsi di un Francesco Monte un po’ spento forse dopo il no a Sanremo?

Francesco Monte è Raf a Tale e Quale Show 2020

Nella scorsa puntata di Tale e Quale Show 2020, all’esordio di questo torneo, Francesco Monte ha portato sul palco la sua interpretazione di Watermelon Sugar calandosi nei panni di Harry Styles ma tenendo poco a bada la sua vera voce e forse questo è stato un po’ un problema per lui. Vincenzo Salemme lo ha trovato bravo nella timbrica e nella somiglianza ma lui è davvero eccezionale con gli artisti britannici. Giorgio Panariello è contento del ritorno di Francesco Monte perché a fare il sex symbol da solo era davvero stremato e poi si complimenta con lui perché convinto che lo abbia fatto bene anche se non conosce Harry Styles. Carlo Verdone lo ha trovato molto energico ma forse non si è mosso tanto, lo avrebbe voluto più folle. Chiude i giudizi Loretta Goggi che non lo ha trovato statico ma che è convinta che lui abbia fatto un bel lavoro anche se le standing ovation non ci sono perché quando sono artisti più giovani è sempre difficile colpire. Comunque si è complimentata con lui, cosa farà stasera?



© RIPRODUZIONE RISERVATA