Francesco Monte è Rag’n’bone man/ Video, dalle stelle alle stalle (Tale e Quale Show)

Dalla vittoria all’ultimo posto: Francesco Monte (che oggi è Rag’n’bone man) non è riuscito a conquistare il podio nell’ultima puntata di Tale e Quale Show 2019. Un vero peccato se si pensa che è riuscito ad imitare la voce di Cesare Cremonini quasi alla perfezione, grazie al brano Latin Lover. Nonostante le molteplici lodi ricevute dai giudici, alla fine gli è stato assegnato solo un penultimo posto con 28 punti. Grazie ai successi registrati in precedenza, sale comunque a 174 per quanto riguarda le esibizioni totali, anche se cede il passo a Davide de Marinis che intanto incalza. “Non so se è il trucco che non somiglia molto, però la voce a tratti mi sembrava molto simile. Sei riuscito a cantare come lui […] devo dire che lo hai ricordato molto”, ha detto Vincenzo Salemme. Serena Rossi invece ha notato che il concorrente ha lavorato molto anche sull’accento bolognese dell’originale. “Il trucco non me lo ha ricordato e devo dire che sei stato anche molto morbido nei movimenti”, ha aggiunto Loretta Goggi. D’accordo anche Giorgio Panariello, soprattutto per il trucco non proprio riuscito. Questa sera invece lo vedremo quindi nei panni di Rag’n’bone man, ovvero il cantautore inglese Rory Graham che appena tre anni fa ha conquistato le classifiche europee con la sua Human. Clicca qui per guardare il video di Francesco Monte.

Francesco Monte, Tale e Quale Show: impossibile scordare il passato

Impossibile per Francesco Monte non ricordare il passato, un po’ come è accaduto nella sua precedente esperienza televisiva rispetto all’attuale Tale e Quale Show 2019. Nel periodo trascorso nella Casa, il concorrente infatti ha accennato alcune volte all’infanzia vissuta a fare i conti con un fisico rotondetto e l’argomento è ritornato al centro di una sua recente intervista a Sorrisi. “Ho imparato molto tardi ad accettare di essere un bambino troppo alto e con la pancia”, ha sottolineato. Per fortuna la situazione è migliorata quando “ho superato le mie paure iscrivendomi ad un corso di recitazione per quattro anni e mezzo”. Un’avventura iniziata subito dopo il periodo a Uomini e Donne. “A volte noi che ci siamo esposti nei reality siamo visti come personaggi piatti, che non sanno fare altro se non reality. Ho lottato tanto per dimostrare di avere un valore che andasse oltre il colore dei miei occhi. Per questo oggi Tale e Quale Show per me vale molto più della semplice partecipazione a un programma tv”, ha aggiunto ancora. Il merito di questa sua ultima svolta sembra legato anche al recente incontro con il Buddhismo, reso possibile grazie al fratello Stefano, a cui è molto legato.

