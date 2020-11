Francesco Monte è Tiziano Ferro/ Svolta dopo troppe “Sere nere”? (Tale e quale show)

Francesco Monte è stanco di vivere “Sere Nere” a Tale e Quale Show e per interrompere la pericolosa sequela questa sera vestirà i panni di Tiziano Ferro, uno che di questo “problema” se ne intende. battute e giochi di parole a parte, questo torneo dei campioni per l’ex concorrente di “Uomini e Donne” si sta rivelando più in salita del previsto, dopo il penultimo posto conquistato all’esordio con la sua imitazione di Harry Styles e addirittura la decima posizione giunta la settimana scorsa quando ha provato a interpretare Raf, artista indubbiamente dalla timbrica poco imitabile. Monte ha portato in scena il cavallo di battaglia del cantante di Margherita di Savoia, “Infinito”, ma la somiglianza, almeno dal punto di vista del trucco, era davvero scarsa. La performance canora è stata difficile nelle parti più basse e poco esplosiva in quelle più alte, anche se il finale con acuti e vocalizzi ha in parte riscattato la sua prestazione e fatto tornare in mente a tutti le potenzialità possedute dal giovane che, ricordiamo, non nasce cantante né ha una formazione in materia.

CHI È TIZIANO FERRO, IL CANTANTE CHE DOVRÀ IMITARE FRANCESCO MONTE

Non necessita certo di troppe presentazioni Tiziano Ferro, l’artista che Francesco Monte sarà chiamato a interpretare questa sera sull’illustre palco di Rai Uno. D’altro canto, il cantante di Latina è noto a tutte le generazioni, più o meno giovani e sicuramente anche lo stesso Monte è cresciuto con i successi che hanno reso grande il 40enne, fra cui proprio “Sere Nere”, “Rosso Relativo”, “Xdono”, “Non me lo so spiegare” e molti altri ancora. Nella sua carriera, Ferro ha ottenuto molti prestigiosi riconoscimenti nazionali e internazionali: Billboard Latin Music Awards, European Border Breakers Awards, Festivalbar, Wind Music Awards, MTV Europe Music Awards, MTV Awards, Nickelodeon Kids’ Choice Awards, Onstage Awards, Premios Cadena Dial, Premios Oye!, Premio italiano della musica, Premio Lunezia, Premio Videoclip Italiano, Rockol Awards, TRL Awards, World Music Award. È stato fra i protagonisti della scorsa edizione del Festival di Sanremo, in qualità di spalla del presentatore Amadeus.

FRANCESCO MONTE: DA ECONOMIA ALLA TV

Francesco Monte è originario di Taranto, città che gli ha dato i natali il 20 maggio 1988 a Taranto. Sul suo passato si sa poco, se non che dopo essersi diplomato, si è iscritto all’università alla facoltà di Economia, lavorando contemporaneamente come modello per pagarsi gli studi. Poi, nel 2012, la chiamata di Maria De Filippi per entrare nel cast di “Uomini e Donne”, dove, dopo un lungo corteggiamento e un tira e molla interminabile, riesce nell’impresa di conquistare il cuore della partenopea Teresanna Pasquale. Successivamente, sono giunti la partecipazione a “Forum” e i primi impegni nell’ambito della recitazione, arrivando a ottenere un ruolo di primaria importanza nella fortunata fiction televisiva “Furore 2”. Ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, nel gennaio del 2018 ha preso parte al reality “L’Isola dei Famosi”, e, in autunno, alla terza edizione del “Grande Fratello Vip”. Nel 2019, naturalmente, l’esperienza a Tale e Quale Show, dove ora ha fatto ritorno per il torneo dei campioni, nel quale punta a riscattarsi questa sera dopo due prestazioni al di sotto delle aspettative, almeno per la giuria.



