Francesco Monte è Tommaso Paradiso/ Farà tacere le polemiche? (Tale e Quale Show)

Il debutto di Francesco Monte a Tale e Quale Show 2019 non è stato forse vincente come ci si sarebbe aspettati. La classifica definitiva lo vede al terzo posto con 43 punti, ma solo grazie alla volontà degli altri concorrenti di sostenerlo durante la votazione del cast. I giudici infatti non hanno ritenuto l’interpretazione di Monte degna di nota, escludendolo quasi del tutto dalla Top 3 personale dei giudici ed assegnandogli solo 38 punti nella classifica definitiva. Di certo una posizione di vantaggio rispetto a molti altri concorrenti, ma che gli è valso solo il quarto posto. Solo Giorgio Panariello ha deciso di farlo rientrare nella sua lista dei migliori, anche se solo in terza posizione. Nella seconda puntata invece avremo modo di vederlo nei panni di Tommaso Paradiso, il frontman dei TheGiornalisti. O meglio l’ex voce della band, dato che proprio in questi giorni il cantante ha scelto di annunciare la sua rottura con i compagni e la volontà di continuare la sua carriera in solitaria. Niente di tutto questo ha comunque a che fare con l’esibizione di Monte, che potrebbe interpretare uno dei brani più recenti del cantante, come Tra la strada e le stelle dell’album Completamente Sold Out, che ha permesso alla band di rivolgersi ad un pubblico più ampio rispetto al passato. Intanto tramite le Storie di Instagram possiamo vedere Francesco alle prese con il trucco, anche se senza capelli, e le prove con Dada Loi. “E adesso invidiatemi pure”, scrive la maestra sui social pubblicando uno scatto con il concorrente.

Francesco Monte: un debutto problematico ricco di polemiche

Le critiche sono dietro l’angolo per Francesco Monte, che a Tale e Quale Show 2019 divide ancora una volta il pubblico italiano. Durante la prima puntata lo abbiamo visto nei panni di Mahmood per interpretare la sua Soldi, il brano con cui ha vinto Sanremo proprio quest’anno. Un’assegnazione di sicuro difficile, ma del tutto in linea con la capacità del concorrente di destreggiarsi nel mondo del canto. Per alcuni fan è stato più che bravo, proprio considerando gli ostacoli da superare, per altri invece l’esecuzione è stata un flop, tanto che Monte avrebbe scimmiottato il cantautore originale. Certo c’è da chiedersi se Mahmood abbia mai avuto quella frangetta che Francesco invece ha adottato per la sua trasformazione. “La dimostrazione di quello che ho sempre sostenuto. Vale anche per me: la bellezza non è la sola cosa che conta nel nostro mestiere”, ha detto in modo ironico Giorgio Panariello, buttandola come sempre sul ridere. Clicca qui per rivedere il video di Francesco Monte a Tale e Quale Show 2019.

