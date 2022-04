Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia Rodriguez/ La stoccata della modella

Chi è Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia Rodriguez

Francesco Monte è lo storico ex fidanzato di Cecilia Rodriguez. Nato il 20 maggio 1990 a Taranto, è un modello e influencer. Laureato in economia, ha svolto diversi lavori umili (come il barman) prima di sbarcare in televisione, dove ha esordito come tronista grazie al programma di Maria De Filippi Uomini e Donne. Questa partecipazione è stata un vero e proprio trampolino di lancio per Francesco Monte, che da lì in avanti ha partecipato all’Isola dei Famosi 2018, al Grande Fratello Vip (sempre nello stesso anno) e a Tale e Quale Show nel 2019 (dove è anche risultato vincitore). Proprio durante la sua esperienza nel programma condotto da Carlo Conti ha scoperto di avere delle doti canore, motivo per cui ha iniziato a meditare di intraprendere la strada del canto. Nel febbraio 2022 ha partecipato a Una voce per San Marino, festival canoro che in caso di vittoria avrebbe garantito l’accesso all’Eurovision Song Contest 2022. Passpartout ottenuto da Achille Lauro.

La stoccata di Cecilia Rodriguez all’ex fidanzato

L’ex fidanzata di Francesco Monte, Cecilia Rodriguez, di recente si è espressa commentando i suoi amori prima di aver incontrato Ignazio Moser. Parole particolari che a tanti sono sembrate una vera e propria stoccata rivolta in particolar modo all’ex tronista di Uomini e Donne. Nello specifico sul profilo YouTube di MTV Italia è stato pubblicato un video con protagonista la showgirl argentina intenta a parlare dei suoi ex e dell’amore per Ignazio Moser: “Sono stata innamorata tutte e tre-quattro volte, chi si ricorda più! Pensavo di essere stata innamorata di tutti i miei ex, uno alla volta eh, non tutti insieme, però essendo innamorata di Ignazio Moser vi dico che a questo punto non sono mai stata innamorata prima. Quindi solo una volta. Di Ignazio”, queste nello specifico le parole espresse da Cecilia Rodriguez.

