Francesco Monte, ex Paola Di Benedetto/ Lei: “non mi ha amata, non è stato sincero”

Francesco Monte è l’ex fidanzato di Paola Di Benedetto, la vincitrice del Grande Fratello Vip 2020 ospite della puntata di “Verissimo – Le Storie” condotta da Silvia Toffanin su Canale 5. Tra i due in passato c’è stata una travolgente passione scoppiata sulle spiagge dell’Honduras dove Francesco e Paola erano due naufraghi de L’Isola dei Famosi. La passione tra i due è durata quanto un gatto in tangenziale, per citare Super Simona Ventura, visto che al rientro dal reality show i due hanno preso strada differenti decidendo di lasciarsi. In realtà a chiarire cosa è successo tra i due è stata la ex Madre Natura di Ciao Darwin che a Verissimo ha rivelato: “sto soffrendo. É stata una storia breve ma tanto forte. Pensavo andasse tutto bene, invece da un giorno all’altro mi ha detto: ‘Non sento questo sentimento crescere’. Ci siamo presi una pausa e quando ci siamo rivisti mi ha detto: ‘Hai tutto ma voglio restare solo’. Evidentemente quello che è nato sull’Isola non si è trasformato in amore in Italia”.

Paola Di Benedetto: “La mia Isola con Francesco Monte”

Paola Di Benedetto parlando sempre di Francesco Monte dalle pagine del settimanale “Chi” ha rivelato come al ritorno dall’Isola le cose sembravano procedere alla grande: “La prima sera dopo che sono uscita dall’Isola abbiamo dormito insieme in hotel. Sembrava bello, vero, lo era. Sono stata a Taranto da lui, ho conosciuto suo padre e lui è venuto a Vicenza da me. A sorpresa. Un pomeriggio di pioggia. Tutto insomma filava liscio”. Poi qualcosa è andato storto visto che la Di Benedetto ha dichiarato: “non mi ha mai amata e credo anche che non sia stato del tutto sincero con me. Oggi posso dire che non lo conosco. Quando è finita la mia storia con lui? Dovrei dire ‘Quando è iniziata?’. Ho paura di aver vissuto un film, un viaggio solo mio. Io c’ero, ci sono stata, ho creduto alle sue parole soprattutto quando eravamo sull’Isola. Poi tutto è cambiato”. La ex Madre Natura sulla rottura con Francesco Monte ha detto: “dalla sera alla mattina mi guarda in faccia e mi dice: ‘Forse non siamo compatibili, guardiamo la vita in modo differente’. Io resto basita”. Poi la modella ha chiarito come mai non abbia specificato i motivi della rottura: “fosse stato per me avrei detto su Instagram che era finita con Monte. Non ne potevo più di persone che scrivevano senza sapere, che parlavano e parlano ancora oggi senza sapere. Francesco mi ha detto: ‘Non diamo spiegazioni’. Io mi sono fidata. Ho sbagliato. Ho ragionato con il cuore. Invece era altro. C’era la voglia da parte sua di continuare a far vivere una coppia per i fan, per l’immagine. Ho sbagliato”.

Francesco Monte sulla rottura con Paola Di Benedetto

La rottura di Paola Di Benedetto e Francesco Monte ha spinto poi lo stesso ex tronista di Uomini e Donne a prendere la parola per chiarire cosa è successo tra loro. Per farlo, Francesco ha pubblicato una lunga Instagram stores in cui ha scritto. “ragazzi buongiorno. Ci tenevo a dire solo una cosa e chiarire il concetto: io e Paola non stiamo più insieme, le motivazioni restano private quindi vi chiedo la cortesia di accettare e farvi bastare questo. Come due persone mature abbiamo mantenuto un rapporto civile e di rispetto reciproco. Come in ogni coppia e rapporto, ciò che porta due persone a prendere strade diverse è giusto che resti nell’intimità della propria vita privata, proprio come ho sempre fatto e gestito tutte le mie situazioni personali. Sono certo che capirete e vi ringrazio anticipatamente. Bacio Francesco”.



