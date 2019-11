Francesco Monte/ “Ho dato tanti schiaffi morali ad altrettanta gente…” (Verissimo)

Francesco Monte: “Mi sono tolto moltissime soddisfazioni e ho dato tanti schiaffi morali ad altrettanta gente”

Con la sua ultima partecipazione televisiva, Francesco Monte è riuscito a togliersi un bel po’ di soddisfazioni. E’ quanto ha dichiarato nel corso dell’intervista che lo vedrà oggi protagonista a Verissimo, dopo il terzo posto conquistato a Tale e Quale Show. “Mi sono tolto moltissime soddisfazioni e ho dato tanti schiaffi morali ad altrettanta gente”, ha spiegato a Silvia Toffanin nel corso dell’intervista. Lo stesso ex tronista si è detto “felice e soddisfatto” dell’esperienza che ha avuto modo di vivere nel programma di Rai1 condotto da Carlo Conti. “Mi fa piacere che sia arrivato quello che ho sempre cercato di dire e che veniva distratto dalle vicende della mia vita privata. Più di questo non potevo desiderare”, ha ammesso, facendo riferimento al vortice di gossip che si è scatenato negli ultimi tempi sul suo conto. Da grande Francesco sogna di fare l’attore ma ha le idee ben chiare su come si vede tra dieci anni: “mi vedo in Puglia, in un bel trullo con un paio di ettari di ulivo e sicuramente dei bambini”. Magari proprio al fianco della sua nuova fidanzata, Isabella De Candia, pugliese come lui e che da sei mesi gli ha preso il cuore. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

La musica è la sua nuova strada di Francesco Monte?

Francesco Monte ha trovato nella musica la sua nuova passione? Sembra proprio di sì se consideriamo la recente partecipazione a Tale e Quale Show, dove ha messo in mostra un lato più o meno inedito delle sue capacità. Riscoperto come cantante, Francesco ha unito e diviso il pubblico allo stesso tempo. Da un lato una fetta di telespettatori gli continua a contestare l’eccessiva visibilità, dall’altra i fan sono rimasti sorpresi di scoprire che forse dovrebbe mettere la musica al centro della sua carriera e lasciar perdere i reality. “Tra l’altro non fanno che rendere Monte antipatico, se fosse stato giudicato con equilibrio avremmo potuto apprezzarlo, anche no… ma questo continuo pomparlo in ogni trasmissione a discapito degli altri più meritevoli lo rende odioso”, scrive uno degli spettatori su Twitter, in seguito alla vittoria della nona puntata. Francesco infatti si è trasformato con successo in John Legend per la puntata finale del talent di Carlo Conti, ma non è riuscito a portare a casa una vittoria piena per quanto riguarda la classifica generale. Oggi, sabato 16 novembre 2019, Francesco Monte sarà ospite di Verissimo per parlare dei suoi ultimi traguardi. “Ho avuto fortuna di fare un percorso di crescita professionale oltre che umano e di scoprire questa ‘voce’ che ho sempre tenuto per me ma che ho avuto il piacere di condividere con tutti voi grazie all’aiuto e il lavoro svolto con la mia splendida Dada Loi e la grande Emanuela Aureli”, scrive invece Monte sui social, pubblicando gli scatti di tutte le sue trasformazioni.

Francesco Monte, il declino degli ultimi anni

“La mia faccia era sbattuta e presa in giro ovunque”, dice Francesco Monte per dare una spiegazione al declino vissuto negli ultimi anni di carriera. Colpa del Grande Fratello, dove a suo giudizio è stato deriso per via del quasi tradimento in diretta dell’ex Cecilia Rodriguez. Per non parlare delle altre esperienze andate storte e che gli hanno provocato “un bel su e giù emotivo. Forse sono l’unico che ha fatto due reality uno dietro l’altro”, spiega al settimanale Chi. A distanza di diverso tempo dalla rottura con Giulia Salemi, Francesco sembra aver ritrovato una nuova vita grazie alla fidanzata Isabella De Candia. Nessuna voglia però di parlare della sua ultima ex, un argomento che lo infastidisce alquanto. “Sognavo anche l’amore, e l’ho avuto, poi è andata così, ma non è mai un errore, ho messo tutta me stessa e non mi pento di niente. E non mi rassegno, spero di innamorarmi di nuovo”, ha detto invece la Salemi al settimanale di Alfonso Signorini, chiudendo una volta per tutte il capitolo Monte. Quest’ultimo di contro non ha solo cambiato fidanzata, ma anche vita in generale. Merito del suo recente avvicinamento al Buddismo, grazie alla decisione del fratello Stefano di guidarlo per mano anche in questa nuova avventura.



© RIPRODUZIONE RISERVATA