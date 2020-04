Francesco Monte “Isabella De Candia, piccolina mia”/ Web insorge: stessa dedica per..

Francesco Monte è stato protagonista di un bel gesto d’amore nei confronti della sua bella, la modella ed imprenditrice pugliese Isabella De Candiaa. Un gesto che però sta facendo un po’ storcere il naso al sempre attentissimo popolo dei social. Isabella ha pubblicato una stories in cui ha mostrato una dedica lasciatagli dal suo Francesco sullo specchio del bagno. Una scritta affettuosa in cui si legge: “Buongiorno piccolina mia”. Fin qui nulla di particolare, se non fosse che quelle due parole “piccolina mia”, il buon Monte le abbia usate già in un’altra occasione e con un’altra sua fidanzata. Stiamo parlando precisamente di Giulia Salemi, l’influencer che Francesco conobbe all’interno della casa del Grande Fratello Vip: fra i due scoppiò l’amore dopo un lungo tira e molla, ma la loro storia non durò molto, e dopo di che l’ex tronista si mise assieme proprio ad Isabella.

FRANCESCO MONTE E IL PICCOLINA MIA: QUANTI FLIRT VIP…

Proprio nei confronti dell’ex di Pechino Express, Francesco Monte lasciò una scritta sul bagno di casa (vi ricorda qualcosa?), dove si leggeva “Ti amo piccolina mia”. Una dedica molto romantica che venne fotografata dalla stessa Salemi e poi riproposta sulla propria pagina Instagram. Una stories che i fan apprezzarono notevolmente, in quanto quella fu la prima vera dedica di Monte alla sua bella. Ovviamente il popolo del web non poteva non notare l’esagerata similitudine fra le due frasi, e anche un sito di gossip ben noto come “Isa e Chia”, si è interrogato su quante siano le “piccoline” del buon Francesco. Resta il fatto che il modello e influencer è uno dei ragazzi più desiderati d’Italia, e basta vedere l’elenco di fidanzate vip per capirlo. Inizialmente, quando divenne famoso, si mise assieme a Teresanna Pugliese, conosciuta tramite Uomini e Donne, ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020. Poi fu la volta di Cecilia Rodriguez, la sorellina di Belen, quindi toccò alla splendida Paola Di Benedetto, altra ex del Gf Vip 4, e attuale compagna di Federico Rossi. Infine arrivò Giulia Salemi e ora Isabella: che la De Candia sia quella giusta?



