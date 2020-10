Francesco Monte/ “Isabella De Candia? Stare insieme non è semplice” (Tale e Quale Show Il Torneo)

Francesco Monte è tra i concorrenti di Tale e Quale Show – Il Torneo, l’edizione speciale del varietà condotto da Carlo Conti in partenza da venerdì 30 ottobre 2020 in prima serata su Raiuno. Dopo la vittoria di Pago, vincitore della decima edizione del programma campione d’ascolti di Rai1, torna l’appuntamento con “Il Torneo” che vedrà sfidarsi i sei migliori concorrenti dell’edizione 2020 contro i sei migliori concorrenti vip dell’edizione 2019. Tra questi c’è anche Francesco Monte, l’ex tronista di Uomini e Donne che dopo la sua esperienza a Tale e Quale Show ha preso sul serio la possibilità di lanciarsi nel mondo della musica. Monte, infatti, si è presentato con “Siamo già domani”, brano inedito alla selezione per Sanremo Giovani, ma la sua canzone è stata bocciata. Nessun rimpianto da parte dell’ex naufrago dell’Isola che ha commentato così l’esclusione dalla rosa dei finalisti: “abbiamo ottenuto un ottimo risultato. Ottimo perché ci siamo arrivati, io insieme a Marcello, in maniera indipendente. E anche se non siamo approdati tra i venti è stata un’esperienza bellissima”. Una cosa è certa, il modello e personaggio televisivo rifarebbe tutto quello fatto fino ad oggi.

Francesco Monte: la quaranta con la fidanzata Isabella De Candia

A confermarlo è stato proprio Francesco Monte durante una delle ultime interviste rilasciate al settimanale Chi: “tutto quello che ho fatto fino ad oggi lo rifarei, la formazione seppure a volte dura che ho ricevuto in tv, mi ha reso quello che sono oggi. Vorrei fare un appunto soltanto: mi piacerebbe che in Italia ci si togliesse l’idea che se una persona sogna di fare più cose è un pazzo. Perché io devo essere sempre legato a un tipo, un genere, un’immagine? lo, poi, la mia possibilità me la sto tirando fuori da me, ho dieci anni di lavoro alle spalle e, fra la comprensione degli amici e il produttore che ci crede, sto cercando di realizzare il mio sogno”. Quando si parla di Francesco Monte è impossibile non ricordare la sua storia d’amore con Cecilia Rodriguez finita quando la sorella di Belen ha conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip Ignazio Moser. A distanza di diversi anni Monte non nasconde di essere ancora in rapporti con Belen: “ci vogliamo bene, le sono affezionato, lei e una ragazza genuina e pulita a prescindere dalle situazioni e questa ne è la dimostrazione: il suo sostegno”. Dopo la fine della storia d’amore con Cecilia Rodriguez, l’ex tronista ha ritrovato il sorriso fra le braccia della bellissima modella Isabella De Candia con cui ha trascorso la quarantena: “stare insieme non è semplice e lo è meno se sei costretto da una pandemia, ma se hai l’equilibrio, nonostante gli inconvenienti è naturale. A parte i lavori persi, non mi dispiace che io e Isabella ci siamo fermati un attimo, credo che sia servito un po’ a tutti. Anche se ne siamo usciti senza avere capito niente, visto che ora stiamo correndo come pazzi. E per tornare come prima”.



