Francesco Monte/ La morte della mamma: “Avrei voluto fare di più” (Vieni da me)

Francesco Monte a tutto tondo nel salotto di Vieni da me: l’ex volto di Uomini e Donne si è raccontato ai microfoni di Caterina Balivo tra carriera e vita privata. A partire dall’adolescenza: «Ero già abbastanza alto per l’età che avevo, ma ho passato una bellissima infanzia, circondato da tanti amici. Ero rotondetto, avevo la pancia: ero paffutello, mi ha aiutato molto il fatto che ero alto. Contrariamente a ciò che può succedere ai più piccoli, avevo più screzi con le ragazzine che con i ragazzini: ho ricevuto commenti poco carini, ma oggi ho le mie soddisfazioni. La ruota gira…». Poi sul rapporto con il fratello: «Noi manteniamo sempre lo stesso rapporto, che si sta evolvendo con il passare degli anni: siamo praticamente in simbiosi. Lui è determinato come me, entrambi siamo molto quadrati: se vogliamo qualcosa, cerchiamo di arrivarci». Monte si è poi soffermato sulla carriera televisiva: «Mi ha leggermente stravolto la vita. All’università avevo una media alta, ma è capitata questa occasione nata per scherzo: dopo la prima, la seconda, la terza e la quarta, sono andato a farci una chiacchierata per capire cosa ne uscisse fuori».

FRANCESCO MONTE, LA MORTE DELLA MAMMA

«Mia mamma era tosta, dura ma non severa con noi: i nostri genitori ci hanno lasciato la libertà di fare errori e prendere decisioni. Era una persona che non si faceva passare la mosca sotto al naso», racconta Francesco Monte sul genitore scomparso: «Ad ogni età è brutto, a 21 anni hai la coscienza di tante cose che da piccolo non hai: mi dispiace che non abbia visto questo mio percorso. C’è stata una malattia, ricordo il forte dispiacere di non poterci vedere più nell’andare oltre». E sottolinea: «Rimpianti? Avrei voluto essere più presente rispetto a come ho fatto. Non pensavo che potesse succedere realmente, mi sembrava di vivere una situazione da film. Penso che la perdita di un genitore non la metabolizzerai mai». Infine, sul papà: «Mio padre è sempre stato all’antica, quadrato nel vedere determinate cose: ricordo che ci invitava ad essere umili e rispettosi. Molto focalizzato sui principi all’antica, ha sempre messo davanti mia madre e noi figli. Da dieci anni fa il doppio genitore, si è dovuto autoinsegnare a fare anche la madre».

