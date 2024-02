Francesco Monte lascia l’Italia e si trasferisce ad Ibiza per fare musica/ “Il suo nome d’arte è Kinari”

Monte va via dall’Italia per realizzare il suo sogno musicale: lo scoop

Francesco Monte, dopo la parentesi a Uomini e Donne e Grande Fratello Vip, ha deciso di dedicarsi completamente alla musica. Tuttavia, l’ex tronista non è riuscito a sfondare come avrebbe voluto in Italia dopo il rifiuto a Sanremo e l’eliminazione a Una voce per San Marino dello scorso anno.

Per questa ragione, secondo quanto rivela il settimanale Chi nella rubrica chicche di gossip, Monte avrebbe deciso di lasciare il Paese per trasferirsi ad Ibiza: “Ha deciso di cambiare vita e ha lasciato l’Italia per inseguire il suo sogno nella musica trasferendosi ad Ibiza. Il suo nome d’arte è Kinari” rivela il giornale diretto da Alfonso Signorini. Riuscirà finalmente a coronare il suo sogno?

Francesco Monte ha smentito il flirt con Antonella Fiordalisi: le sue parole

Lo scorso anno, Antonella Fiordalisi ha confessato nella casa del Grande Fratello Vip uno scoop che ha fatto impazzire il web. La schermidora ha confessato ai gieffini di aver avuto un flirt con Francesco Monte “che in quel periodo aveva avuto una storia con Giulia Salemi“.

La notizia, però, è stata poi smentita dall’ex di Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez: “Ovviamente smentisco e mi dissocio da tutto ciò. Non ho mai avuto nessun tipo di flirt o contatto con la ragazza interessata, tanto meno ci ho mai condiviso del tempo insieme, neanche come conoscenti o amici“, ha spiegato Monte. “Ho controllato il mio Instagram. Mi risulta una normalissima conversazione (girata già a chi di dovere tra mia manager e programma), di pochissimi messaggi, iniziata da lei, con un tag in una foto all’evento Pitti Firenze 2018 dove ero ospite per un noto brand. Mi ha chiesto info sulle mie serate a Salerno e i miei programmi estivi, a cui tra l’altro non ho neanche mai risposto. Finita lì”:

