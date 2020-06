Francesco Monte, libro su Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi/ La verità sui suoi amori

Francesco Monte come Giulia De Lellis? L’ex tronista di Uomini e Donne, secondo alcune indiscrezioni riportate da Giornalettismo, sarebbe pronto a scrivere un libro sulla sua vita, soffermandosi principalmente sui suoi amori. Si tratterebbe del primo libro di Francesco Monte che, negli ultimi anni, si è fatto conoscere dal pubblico partecipando a diversi reality come l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. Monte ha fatto parlare molto di sè anche per i suoi amori. Dopo la storia d’amore con Cecilia Rodriguez, finita quando la sorella di Belen si è innamorata di Ignazio Moser con cui è ancora fidanzata, Francesco Monte ha avuto una storia con Paola Di Benedetto, finita pochi mesi dopo. Successivamente, nella vita di Monte è arrivata Giulia Salemi, conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip. Attualmente, Monte è felicemente fidanzato con Isabella De Candia. Ora, sarebbe pronto a ripercorrere tutta la sua vita e le sue storie d’amore.

FRANCESCO MONTE, UN LIBRO SUI SUOI AMORI?

Se Giulia De Lellis ha scritto un libro sulla sua storia con Andrea Damante, Francesco Monte sarebbe pronto a ripercorrere tutte le sue storie d’amore soffermandosi, probabilmente, su quelle più importanti. Tra i tanti capitoli, però, potrebbe esserci anche uno dedicato a Giulia Salemi che, a sua volta, ha parlato di lui all’interno del suo libroAgli uomini ho sempre preferito il cioccolato.Nonostante, dunque, stia vivendo un momento, sentimentalmente parlando, magico, Francesco Monte è pronto a riaprire il suo cuore. Diversamente dalle sue precedenti storie, Monte sta vivendo la relazione con Isabella lontano dalle luci dei riflettori. I fans, dunque, aspettano news e si dicono pronti a leggere il libro che l’ex tronista potrebbe decidere di scrivere.



