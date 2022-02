Francesco Monte “meglio la mia canzone o Ana Mena a Sanremo?”/ Epic-fail, anche il web lo boccia

Francesco Monte rosica ancora per l’esclusione da Sanremo 2022 e commette un epic-fail…

Francesco Monte non ha mai nascosto la propria delusione per l’esclusione dal Festival di Sanremo 2022 sin dall’annuncio dei big in gara, Monte, in particolare, aveva espresso il proprio disappunto per la presenza di Ana Mena, artista spagnola che partecipa alla kermesse musicale con il brano Duecentomila ore. Nelle scorse ore, così, Francesco Monte, attraverso un sondaggio pubblicato tra le storie di Instagram, ha chiesto ai propri followers di scegliere tra il proprio brano “Mi ricordo di te” che aveva inviato ad Amadeus e tre brani in gara. Le tre canzoni indicate da Monte sono state quella di Ana Mena, “Sesso occasionale” di Tananai e Ora e qui di Yuman.

I followers hanno risposto al sondaggio e, in tutte e tre le occasioni, hanno preferito le canzoni in gara a Sanremo 2022. Della mossa social di Monte ha parlato Ema Stokholma ospitando Ana Mena su Radio 2.

Ana Mena risponde a Francesco Monte

Dopo l’esibizione sul palco del Teatro Ariston, Ana Mena ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio2, la radio ufficiale di Sanremo. Ema Stokholma ha così raccontato alla cantante spagnola del sondaggio fatto da Francesco Monte su Instagram e la replica di Ana Mena non si è fatta attendere.

“Non sono a conoscenza di questa ultima storia che ha messo, avevo letto un pochino di cose, non tante. Io voglio solo ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato ed Amadeus per aver deciso che la mia canzone era bella e giusta per questo Festival. Tutto quello che faccio in Italia ed in questo Festival lo faccio per rispetto e per ammirazione profonda”, ha concluso.

