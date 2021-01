Francesco Monte querela Tommaso Zorzi?/ “A tutto c’è un limite, ci vediamo presto!”

Si accende a distanza la querelle tra Tommaso Zorzi e Francesco Monte. Quest’ultimo è stato infatti tirato in ballo al Grande Fratello Vip durante una discussione che Tommaso ha avuto con Giulia Salemi, ex di Monte. Pare infatti che sia stato proprio lui una delle cause dell’allontanamento tra Zorzi e la Salemi, come ammesso dall’influencer. “Ho saputo da più persone che lui non era per la quale di vedermi intorno. – ha raccontato Zorzi – Io devo sedermi al tavolo con una persona che non ha piacere di stare con me. Io sono stato allontanato, e ho deciso di fare un passo indietro. Mi hai cercato quando siete andati in crisi.” ha ricordato allora alla Salemi. Zorzi ha inoltre riportato alla mente quando Francesco, al Grande Fratello Vip, commentò le effusioni scherzose tra la Salemi e Martina Hamdy con queste parole: “Vedere due donne che si baciano così, con la lingua, mi fa schifo. Per me non è normale”. Per quelle parole, Zorzi lo chiamò “cogli*ne”, pensiero che ha poi ammesso di avere ancora oggi.

Francesco Monte replica a Tommaso Zorzi: azioni legali in arrivo?

Dopo aver ascoltato le parole di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip, Francesco Monte ha deciso di rompere il silenzio e replicare con decisione, minacciando quelle che sembrano essere azioni legali. “Per emergere è necessario impegno, lavoro, fatica, sacrifici, ingoiare anche tante cose che non corrispondono al vero e soprattutto, chi si fa i ca… suoi campa cent’anni. – ha esordito Monte, per poi concludere con una pesante stoccata – I miei genitori mi hanno dato degli insegnamenti che a quanto pare le nuove generazioni non hanno avuto. A tutto c’è un limite, see you soon. Ecco il mio indizio: grande scalinata e portone marrone. La legge è uguale per tutti”. Chissà se Zorzi verrà messo al corrente da Signorini nella diretta di venerdì.



