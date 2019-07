Francesco Monte tronista?/Frecciatine di Raffaella Mennoia: “Torni a Uomini e donne?”

Mai come in questo periodo Francesco Monte è un osservato speciale soprattutto sui social. Il bel pugliese è reduce da un anno complicato ma che gli ha regalato tanta visibilità. Dalla questione della “droca” all’Isola dei Famosi in poi, tutto per lui è stato uno step verso una notorietà che ancora non aveva raggiunto. Ciliegina sulla torta è stata la sua partecipazione al Grande Fratello e la relazione con Giulia Salemi che si è conclusa proprio nelle scorse settimane. In particolare, Francesco Monte è tornato single (anche se si parla di lui come neo fidanzato di Isabella De Candia) e adesso guarda avanti e alla sua prossima partecipazione a Tale e Quale Show, o almeno così sembra. Tra un impegno e l’altro posa sui social con foto che fanno impazzire i fan e non solo visto che poco fa anche Raffaella Mennoia si è lasciata andare a commenti e frecciatine che hanno fatto impazzire anche i fan, soprattutto quelli che credevano alla favoletta dei rapporti tesi tra il pugliese e la redazione.

LE FRECCIATINE DI RAFFAELLA MENNOIA A FRANCESCO MONTE

In particolare, Francesco Monte ha posato in piscina vestito ed è stata proprio questa foto a spingere Raffaella Mennoia a intervenire sui social chiedendo: “Ma sei tornato a Uomini e donne? Non lo sapevo“. La battutina della Mennoia potrebbe riferirsi alla foto in piscina ma anche a tutte le donne che in questi giorni vengono nominate come possibili fiamme del tronista. Fatto sta che la frecciatina ha spinto il pubblico a reagire chiedendo il perché di questo interesse e mentre Monte se la ride tra i commenti, l’autrice di Uomini e donne torna sui suoi passi: “Non ti scrivo più…“. Cosa succederà e cosa bolle in pentola? Forse Francesco Monte avrà occasione di tornare davvero in uno dei programmi di Maria De Filippi? Al momento il suo impegno con Rai1 lo pone fuori dai giochi ma mai dire mai quando si tratta della sanguinaria.

