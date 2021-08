Francesco Morini, moglie e figli Jacopo e Andrea/ Cantanti e personaggi televisivi

Addio ad uno dei più noti calciatori della Juventus negli anni ’70, Francesco Morini. Si è spento quest’oggi all’età di 77 anni, dopo una vita passata a calcare i campi da gioco del Belpaese, e poi, nelle vesti di dirigente. Francesco Morini era sposato da una vita, ma della moglie si sa pochissimo, visto che spulciando sul web si apprende come la vita privata della donna sia rimasta tale, persino il nome della donna non è pubblico. Si sa invece di più sui due figli che ha avuto la coppia, Andrea e Jacopo, due giovani che non hanno seguito le orme del padre ma che hanno preferito seguire la loro più grande passione, quella della musica.

I due figli di Francesco Morini hanno infatti dato vita ad un gruppo musicale, leggasi gli MP2, che hanno avuto un discreto successo avendo partecipato anche al Festivalbar, storica trasmissione televisiva di casa Mediaset, oggi rimpiazzata di fatto da Battiti Live. Jacopo è laureato in Design, mentre Andrea, che è più giovane di quattro anni, ha invece ottenuto il diploma presso il liceo Europeo. Fin da giovanissimi i figli di Francesco Morini hanno mostrato un grande interesse verso la musica, ed in particolare verso gruppi rock come i Guns ‘n’ Roses, i Nirvana, Bon Jovi e molti altri ancora. Il loro primo singolo uscì a maggio del 2001, e venne passato anche sulle radio e le tv musicali.

FRANCESCO MORINI, MOGLIE E FIGLI JACOPO E ANDREA: “A CASA PIU’ CHITARRE CHE SCARPETTE”

L’anno successivo, a gennaio, fu la volta di “Azzurro”, nel frattempo i due fratelli iniziarono a lavorare ad un album completo, prima dell’uscita del terzo singolo “Entro il 23”, scritto da Tiziano Ferro, storico amico dei due fratelli torinesi. Jacopo Morini, oltre a lavorare nel mondo della musica, ha anche preso parte a dei programmi televisivi, essendo stato inviato per Le Iene nella stagione 2012, e sempre nello stesso anno ha lavorato per il programma di Frank Matano, noto comico e attuale giudice di Italia’s Got Talent.

«A calcio giochiamo – aveva spiegato Jacopo durante una vecchia intervista – ma con gli amici e nella nazionale cantanti dove Gianni Morandi ci ha accolti come un padre. Io difensore, Andrea mediano. Siamo tifosi bianconeri, Andrea va ancora in curva, ma abbiamo scelto la musica e a maggio uscirà il primo album». Francesco Morini di loro aveva detto: «A casa ci sono più chitarre che scarpette, ma sono contento perché hanno fatto tutto da soli».



