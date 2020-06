Francesco Moser/ “Cecilia e Ignazio qui in lockdown, lei ha usato il decespugliatore”

Compie gli anni uno dei ciclisti più grandi della storia, leggasi Francesco Moser. Oggi, 19 giugno, festeggia i 69 anni, e per l’occasione il programma di Rai Uno, ItaliaSì, si è collegato con l’ex campione delle due ruote: “Oggi c’è bel tempo – esordisce Moser in diretta televisiva parlando con Marco Liorni – abbiamo avuto negli ultimi 10/15 giorni sempre acqua. Noi in campagna (Moser ha un’attività agricola e vinicola a Trento ndr) dobbiamo continuare a dare dei trattamenti biologici ogni qual volta piovere, bisogna fare questi trattamenti perchè sono “deboli” e hanno poca copertura. Ci sono prodotti chimici più forti – ha aggiunto – ma non possiamo usarli. E poi quando piove cresce tanto l’erba quindi bisogna tagliarla sempre”. Elena Santarelli, opinionista del programma, ha chiesto se Belen sia mai venuta nella sua tenuta, e come stanno il figlio Ignazio e la fidanzata Cecila Rodriguez.

FRANCESCO MOSER: “BELEN NON E’ MAI VENUTA QUI”

Moser ha replicato: “No, la Belen non è mai venuta, mentre Cecilia e Ignazio sono stati qui durante il lockdown perchè mio figlio ha la residenza qui ed hanno preferito restare e non muoversi. Cecila ha voluto usare il decespugliatore – ha aggiunto scherzano Moser – pensavo che si facesse male ma è invece è stata capace”. Liorni ha quindi chiesta come passerà questo giorno speciale: “Noi abbiamo la tradizione di spegnere la torta con le candeline, pranzo in famiglia poi questa sera con gli amici ciclisti e domani giro in bicicletta tutti assieme”. Moser è stato uno dei grandi protagonisti del ciclismo degli anni ’70 e ’80, periodo d’oro in cui ha vinto il mondiale su pista nel 1976 e poi su strada l’anno successivo. L’argento invece nel 1971, ’78 e ’79. Il ritiro è avvenuto nel 1988, anche se nel 1994, a sei anni dall’annuncio, tentò di riprendersi il record dell’ora che nel frattempo gli era stato “rubato”, registrando all’età di 42 anni la seconda migliore prestazione di sempre, un risultato davvero straordinario.



