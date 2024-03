FRANCESCO MOSER E CARLA MERZ, CHI SONO I GENITORI DI IGNAZIO MOSER/ Piange a Verissimo: “Mamma è la mia fonte

Ignazio Moser piange a Verissimo per la mamma Carla Merz: “È la mia fonte affettiva”

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez ospiti a Verissimo hanno ripercorso le tappe della loro storia d’amore ed hanno anche annunciato la data del loro matrimonio: si sposano il 30 giugno 2024 svelando ulteriori dettagli sulle nozze e sulla cerimonia. Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, inoltre, Ignazio Moser ha ricevuto una toccante lettera e non è riuscito a trattenere l’emozione e le lacrime ed ha avuto difficoltà a parlare.

Ignazio Moser piange a Verissimo parlando della mamma: “È sempre stata la mia fonte affettiva, la mia parte sensibile che l’ha coltivata e costruita. So quanto le costa esporsi quindi apprezzo particolarmente il suo sforzo. Ovviamente le voglio molto bene anche io e so quanto bene vuole a Cecilia.” “Ci vogliamo tanto bene perché è veramente una donna meravigliosa” ha concluso Cecilia Rodriguez. (Agg. di Liliana Morreale)

Francesco Moser e Carla Merz: come mai si sono lasciati?

Francesco Moser e Carla Merz sono i genitori di Ignazio Moser. Una grande storia d’amore quella nata tra l’ex ciclista soprannominato Lo Sceriffo per la capacità di gestire il gruppo durante la corsa e la donna della sua vita Carla. Un matrimonio durato 42 anni, ma ad un certo punto non ha retto. Come mai? A raccontarlo dalle pagine del Corriere della Sera ci ha pensato proprio l’ex campione: “cosa volete che vi dica? La vita va avanti veloce, a un certo punto ci si guarda in faccia e non ci si riconosce più. Arrivati a quel punto è giusto prendere strade diverse per rispettarsi a vicenda”. Dopo 42 anni di matrimonio e tre figli, la coppia ha deciso di lasciarsi, ma con serenità. “Siamo separati da tre anni, abbiamo firmato le carte per il divorzio a maggio, due mesi fa. Qualcuno deve aver scovato la notizia in Municipio ed eccoci qui” – ha detto il campione che parlando poi dei 42 anni ha precisato – “sono tantissimi, me ne rendo conto, specie se aggiungiamo il fidanzamento. Forse, adesso che tante coppie si separano presto, la gente è rimasta colpita da questo: la vera notizia è che siamo rimasti sposati per 42 anni”.

Prima di arrivare alla scelta di separarsi genitori di Ignazio Moser, Francesco e Carla ci hanno pensato tanto. “Ci abbiamo ragionato sopra da persone civili, siamo rimasti in buoni rapporti come si dice in questi casi. Ci vediamo, ci sentiamo, mangiamo assieme, ci occupiamo dei nostri figli che sono grandi ma hanno sempre bisogno dei genitori. E poi c’è il vino. Per noi la famiglia è tante cose” – ha confessato l’ex ciclista.

Francesco Moser e Carla Merz, la separazione dopo 42 anni di matrimonio

E’ stato sicuramente un atto di coraggio quello di Francesco Moser e Carla Merz che, dopo 42 anni di matrimonio, hanno deciso di lasciarsi. Tra i due forse qualche divergenza di carattere che, a lungo andare, ha avuto la meglio. “A me è sempre piaciuto vivere in modo dinamico, conoscere persone e posti nuovi o ritrovare vecchi amici viaggiando e pedalando. Alla Carla ho proposto fin dall’inizio della nostra relazione di venire in giro con me ma non è il tipo di vita che le piaceva e io ho sempre rispettato le sue scelte. Però credo di essere stato anche un buon uomo di casa e di famiglia: i ragazzi li abbiamo cresciuti assieme e questa è sempre stata la priorità” – ha detto l’ex campione dalle pagine del Corriere della Sera.

La fine del matrimonio dei genitori di Ignazio Moser è arrivata, ma non c’entra nessun altra donna. “No, no non c’è nessun’altra, si figuri” – ha detto Moser che non ha alcun rimpianto – “la vita corre veloce, un po’ come una gara ciclistica. Fai delle scelte, prendi delle decisioni che non sai se sono giuste o sbagliate. Ma la vita non puoi correrla un’altra volta. Sono, siamo sereni e al momento la nostra preoccupazione è un’altra”.











