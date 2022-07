Francesco Moser e Carla Merz divorziano dopo 41 anni/ “Moglie soffriva i Rodriguez…”

Francesco Moser e la moglie Carla Merz divorziano

Dopo Ilary Blasi e Francesco Totti, un’altra coppia celebre e ben collaudata si dice addio. Si tratta di Francesco Moser e Carla Merz, che decide di dirsi addio dopo ben 41 anni di matrimonio nonostante le smentite di qualche mese fa. Sposati l’8 dicembre 1980, lui tra i grandi nomi del ciclismo italiano, lei rampolla dell’alta borghesia trentina, la cui presenza è sempre stata molto discreta nella vita di Moser anche dopo la fine della sua florida carriera sportiva ed impegnata a crescere i tre figli: Francesca, Carlo e l’ultimogenito Ignazio.

Stando a quanto racconta Il Corriere della Sera, la coppia si era già separata nel 2019 ma avrebbe formalmente divorziano all’inizio di luglio. Secondo i ben informati, al momento della separazione pare che Carla soffrisse la perdita della quiete familiare nel borgo nel quale viveva da oltre 40 anni e divenuto negli ultimi tempi una sorta di ritrovo della famiglia Rodriguez. Ma cosa c’entrano i Rodriguez con i Moser? Proprio Ignazio, il piccolo di casa, ex promessa del ciclismo ed oggi influencer, da tempo è fidanzato con Cecilia Rodriguez, sorella di Belen. A quanto pare la coppia con amici e parenti di lei, sarebbe solita soggiornare spesso proprio nel maso di Palù.

Francesco Moser e la moglie Carla Merz: quali i reali motivi dell’addio?

Ricordiamo che proprio durante il periodo della pandemia, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez avevano deciso di trascorrere insieme il primo lockdown proprio in Trentino, nella casa di famiglia del giovane. Che abbia contribuito anche questo ad alimentare i malumori della madre Carla? Gli altri due figli, Francesca e Carlo, a differenza di Ignazio si occupano attivamente dell’azienda vinicola di famiglia che ormai sta raggiungendo un elevato livello qualitativo e quantitativo ponendosi come eccellenza produttiva.

Cosa abbia realmente spinto Francesco Moser e la moglie Carla Merz a divorziare dopo quasi 42 anni di matrimonio non è noto ma, come rammenta il Corriere, potrebbe essere accaduto ciò che già in passato era successo a tanti fuoriclasse del ciclismo italiano, come ad esempio Claudio Chiappucci e Gianni Bugno, ovvero che dopo la fine di una lunga carriera, non riescono poi ad abituarsi ai ritmi ordinari della vita quotidiana cercando una via di fuga. Nonostante le precedenti smentite, pare proprio che il divorzio sia giunto anche per i coniugi Moser.

