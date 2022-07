Francesco Moser “Nessuna dopo Carla Merz”/ “Vera notizia è rimanere sposati 42 anni”

Francesco Moser spegne il gossip dopo il divorzio da Carla Merz

E’ finita per sempre tra Francesco Moser e Carla Merz. Ma l’ex campione di ciclismo precisa che nessun’altra persona è entrata nella sua vita e che il reale motivo del divorzio non ha nulla a che vedere con questo. In una interessante intervista rilasciata ai microfoni de il Corriere della Sera, Francesco Moser ha fatto il punto della situazione circa il rapporto con l’ormai ex moglie: “Ad un certo punto non ci si riconosce più – ha spiegato – la vera notizia è che siamo rimasti sposati per 42 anni”.

“A me è sempre piaciuto viaggiare, ma lei non è il tipo. Ora ci sentiamo, mangiamo assieme, ci occupiamo dei figli e della vigna”, ha continuato Moser a proposito del divorzio dalla compagna Carla Merz. Quarantadue anni decisamente intensi, che lasciano spazio alla malinconia più che ai veleni. “Forse ora molte coppie si separano presto”, ha commentato amaro l’ex campione.

Francesco Moser: “Nessun’altra persona nella mia vita”

Nel corso dell’intervista, Francesco Moser non concede spiragli al gossip e precisa in maniera molto diretta che, almeno da parte sua, non c’è nessuna nuova persona nella sua vita. “No, no non c’è nessun’altra, si figuri“, le sue parole a il Corriere della sera. Non sono mancati, poi, i parallelismi col ciclismo: “La vita corre veloce, un po’ come una gara ciclistica”, ha detto Francesco Moser.

“Fai delle scelte, prendi delle decisioni che non sai se sono giuste o sbagliate. Ma la vita non puoi correrla un’altra volta”. Il campione, dunque, sembra avere le idee molto chiare e stando alle sue parole, difficilmente, lo vedremo accanto ad un’altra persona dopo la sorprendente rottura con Carla Merz.

