Francesco Moser, sorpresa al figlio Ignazio/ “Ti voglio bene”, lui “C’è sempre stato”

Un momento molto toccante arriva per Ignazio Moser nel corso della semifinale dell’Isola dei Famosi 2021. Ilary Blasi chiama il concorrente in postazione nomination perché per lui c’è un videomessaggio da una persona speciale, che si dice orgogliosa di lui: suo padre Francesco Moser. “Ciao Ignazio, non siamo mai stati di tanti parole, siamo un po’ grezzi in questo senso anche se tante volte ti ho detto cose che tu ti aspetti, ma del resto io son sempre stato così.” esordisce il papà di Ignazio che al solo vederlo si commuove. “Sappi che io ti voglio bene, ti ho seguito un po’ sulla televisione, ti hanno anche tagliato i capelli e la barba, lo sai che non mi piace, ti toglierei anche i tatuaggi.” Il videomessaggio di Francesco Moser continua con parole di grande stima: “Ti ho sempre rispettato e lasciato fare quello che volevi, ti aspettiamo qua a casa, che devi rendermi ancora tutte le spinte che ti ho dato in bici quando eri piccolo. Ti aspettiamo, adesso ci sono le ciliegie mature quando torni”. Ignazio, in lacrime, risponde: “È un bellissimo rapporto, c’è sempre stato in generale e nei momenti difficili, ma siamo due un po’ orsacchiotti, facciamo fatica a dimostrarci l’affetto.”

Ignazio Moser/ L'attacco al padre: "Sempre severo con me" e con Miryea Stabile...

LEGGI ANCHE:

Andrea Damante/ Scherza sui capelli dell'amico Ignazio Moser: 'vendetta' all'Isola?IGNAZIO MOSER, CAPELLI RASATI A ZERO ALL'ISOLA DEI FAMOSI/ Video, Blasi "Stai da Dio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA