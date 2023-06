Francesco Muglia, chi è il fidanzato di Annalisa/ Presto il matrimonio sul Golfo della Spezia

Francesco Muglia e Annalisa presto sposi

Francesco Muglia è il fidanzato e futuro marito della cantante Annalisa. Proprio così, la cantante di Amici che sta spopolando in radio e nelle classifiche con le super hits “Bellissima” e “Mon Amour” è pronta al grande passo del matrimonio. La notizia è scoppiata a maggio scorso quando sono apparse le pubblicazioni di matrimonio ufficiali fra Annalisa Scarrone, 37 anni, e il fidanzato Francesco Muglia all’albo pretorio del comune di Savona, dove è nata la cantante. Stando alle prime indiscrezioni, la cerimonia di matrimonio dovrebbe svolgersi il prossimo 1 luglio a Tellaro, un borgo pittoresco affacciato sul Golfo della Spezia. Non è dato sapere di più visto che tutto tace sulla lista degli ospiti, abito da sposa, testimoni e tanto altro.

La voce di “Mon Amour”, in vetta alle classifiche anche con il brano “Disco Paradise” in duetto con Fedez e Articolo 31, è felicemente innamorata e legata al suo Francesco da diversi anni. Ma chi è il futuro marito di Annalisa?

Chi è Francesco Muglia, il futuro marito di Annalisa?

Francesco Muglia, il fidanzato di Annalisa e prossimamente anche il marito, è un uomo di 42 anni e lavora come manager. Non appartiene al mondo della musica né tantomeno al mondo dello spettacolo, visto che ricopre il ruolo di vicepresidente del settore Marketing e Customer Experience di Costa Crociere. Nato a Padova, Francesco vive a Genova dove lavora come manager. Dopo una laurea conseguita presso l’Università di Padova prima e poi quella di Stoccolma, il futuro marito di Annalisa ha proseguito gli studi accademici frequentando il master in marketing e comunicazione a Publitalia ’80.

Che dire una carriera di tutto rispetto per il compagno di Annalisa di cui si è parlato solo negli ultimi mesi per via delle pubblicazioni ufficiali di matrimonio. I due, infatti, hanno sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla loro relazione vivendosela ben lontani dal clamore mediatico, dai social e dai paparazzi. Una scelta che conferma il carattere schivo e riservato della cantante di Savona.

