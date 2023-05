Francesco Muglia, chi è il futuro marito di Annalisa/ La scintilla su una nave di…

Francesco Maglia è il futuro marito di Annalisa?

Annalisa è sicuramente la cantante del momento. Con le sue canzoni scala puntualmente le classifiche italiane ed è pronta a conquistare il ruolo di regina dei tormentoni estivi con “Disco Paradise” con cui duetta con Fedez e gli Articolo 31. Realizzata nella vita professionale, Annalisa starebbe per coronare anche il suo sogno d’amore. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, infatti, la cantante dovrebbe convolare presto a nozze con il fidanzato. Discreta e riservata, Annalisa non commenta le voci di gossip che la riguardano e, per il momento, resta in silenzio anche sulle voci riguardanti il suo presunto matrimonio.

Annalisa critiche per Mon amour: "mosso furba"/ La versione acustica incanta da Fazio

Secondo gli esperti di gossip, infatti, Annalisa dovrebbe sposare presto Francesco Muglia. E’ questo il nome dell’uomo che avrebbe fatto breccia nel cuore della cantante che ha sempre parlato raramente della sua vita privata. Ma chi è davvero Francesco Muglia?

Chi è Francesco Muglia

A svelare chi sia Francesco Muglia indicato come il futuro marito di Annalisa è il settimanale Oggi. Secondo quanto fa sapere la nota rivista, la scintilla tra Annalisa e Francesco Muglia sarebbe scattata su una nave di Costa Crociere. Tutto sarebbe accaduto nel 2020 quando la cantante accettò l’invito come ospite d’onore sulla Costa Smeralda. Un invito che avrebbe cambiato la vita di Annalisa che avrebbe così ceduto al fascino di Francesco Muglia, vice direttore marketing di Costa Crociere.

Annalisa co-conduttrice di Sanremo 2024?/ "D'istinto sceglierei la gara, ma sarebbe…"

Classe 198, originario di Padova ma residente a Genova, è laureato in Lettere all’università di Padova per poi completare la propria preparazione universitaria presso l’università di Stoccolma. Molto riservato esattamente come la cantante, sui social, pubblica soprattutto foto riguardanti il proprio lavoro o mostrandosi insieme al fratello e alla sorella a cui è legatissimo.

LEGGI ANCHE:

Guè Pequeno è innamorato di Annalisa?/ L'indiscrezione sui likes "galeotti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA