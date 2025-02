Francesco Muglia e Annalisa oggi sono felicemente sposati. Per la precisione sono marito e moglie dall’estate del 2023, dopo un breve ma intenso fidanzamento. D’altronde la cantante savonese e il brillante manager sono partiti subito un quarta, dopo essersi conosciuti ad un evento lavorativo. Francese Muglia, infatti, incontrò Annalisa in occasione di un’ospitata della cantante su una delle navi di Costa Crociere. Scattò la scintilla, anche se Francesco fece il primo passo solo in un secondo momento, fuori dagli orari lavorativi.

“Ho incontrato mio marito ad un evento di Costa Crociere dove lavora. È una persona stimolante, creativa e che ha grande iniziative”, ha raccontato Annalisa in una bella intervista a Vanity Fair, parlando del suo compagno di vita e degli inizi della loro storia. “Quando ci incontrammo la prima volta non accadde nulla ma poi lui mi scrisse sui social”, svela la cantante.

Dal fidanzamento alla proposta di matrimonio il passo è stato abbastanza breve. E Annalisa ricorda perfettamente il momento in cui Francesco le ha messo l’anello al dito: “Fu durante una vacanza ma sto già raccontando troppo”, confida emozionata. L’artista savonese è certa di aver trovato la ricetta più efficace per far funzionare il rapporto di coppia, anche se con Francesco tutto va in ‘automatico’. “Perché io e lui siamo due persone che si mettono costantemente alla prova, anche il matrimonio non lo vedo come un punto di arrivo, ma come una ripartenza”, sottolinea orgogliosa Annalisa.

Oggi infatti la relazione con Francesco prosegue a gonfie vele e la cantante non potrebbe essere più felice della piega che ha preso la sua vita sentimentale. Al di là di qualche dichiarazione pubblica, l’artista ligure e il suo compagno sono molto abbottonati a tutela della propria privacy ed evitano in qualsiasi modo di essere coinvolti e risucchiati dal gossip. Non a caso, anche il matrimonio si è svolto alla larga dai riflettori, col rito religioso ad Assisi e poi nuovamente in Liguria, nella splendida location del Golfo dei Poeti.