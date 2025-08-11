Annalisa racconta per la prima volta l'amore per il marito Francesco Muglia: "A volte litighiamo, ma siamo come due alleati perché..."

Da oltre due anni, ormai, Francesco Muglia e Annalisa sono marito e moglie. Felicemente sposati, vivono il loro rapporto alla larga dei riflettori e fanno il possibile per tutelare la propria privacy di coppia. La cantante savonese però non si tira indietro quando si tratta di tessere le lodi del compagno, che avrebbe conosciuto a bordo di una nave da crociera, dove Annalisa era ospite per un mini concerto.

Oggi le cose tra la cantante e il marito proseguono al meglio, anche se non mancano momenti litgarelli nel loro rapporto, come ha svelato la stessa artista in una bella intervista rilasciata a Grazia. “Io e mio marito Francesco Muglia litighiamo ma ci fa bene”, confida Annalisa con un filo di ironia. Per il resto bocche cucite, d’altronde gli affari di cuore sono cose private. Ma appare chiaro che tra i due prosegua tutto al meglio.

Annalisa e Francesco Muglia, amore bello e litigarello: “Siamo come due alleati”

“L’aspetto più prezioso del nostro rapporto è aiutarci, confrontarci, fare squadra”, sottolinea ancora Annalisa nell’intervista. “Francesco è un grande sostegno in tutto, sia nelle dinamiche familiari che lavorative”, ha spiegato la cantante. Per Annalisa, il marito non è solo un compagno di vita ma anche e soprattutto un alleato, una persona con cui condividere quotidianità e futuro.

C’è un allineamento di valori che li unisce profondamente e Annalisa non potrebbe chiedere di meglio. Se la carriera brilla, anche la storia d’amore con Francesco Muglia non è da meno. “Mio marito è come un alleato, qualcuno che mi aiuta a vedere le cose in maniera diversa, anche critica. Magari a volte litighiamo, perché non andiamo sempre d’accordo, ma serve”.

