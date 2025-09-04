Francesco Muglia, chi è il marito di Annalisa: manager di Costa Crociere, ha incontrato la cantante sulla nave durante un evento

Dopo appena un anno di amore, Annalisa nel 2023 ha sposato Francesco Muglia, manager di Costa Crociere. “Io dovevo cantare a un evento. Ci siamo incontrati, in quell’occasione ci siamo presentati e dopo ci siamo risentiti ed è nato tutto. C’è stata però una sorta di frizzantezza” ha rivelato a “E poi c’è Cattelan”. Dopo il matrimonio, a detta di Annalisa, non è cambiato nulla: “Questa è la cosa bella” secondo l’artista, che ha però desiderato fortemente il matrimonio. “Abbiamo fatto una cosa piccola piccola per la sola famiglia e poi qualche giorno dopo una festona con tutti gli amici. Per me sposarmi era importante, volevo proprio fare quell’esperienza” ha raccontato Annalisa.

Dopo il matrimonio, dunque, per la cantante originaria di Savona e il manager di Costa Crociere non è cambiato nulla e per Annalisa è proprio questo il bello. In altre interviste, la cantante ha rivelato come con il marito non si annoi mai: “Tra noi le cose vanno bene, ci sono di continuo stimoli. Spero che sia sempre così” ha raccontato.

Francesco Muglia, chi è il marito di Annalisa: il primo sguardo su una nave da crociera

Come abbiamo detto, Annalisa è stata invitata qualche anno fa a cantare su una nave di Costa Crociere. Era presente a quell’evento anche Francesco Muglia, manager del prestigioso gruppo, che in passato ha lavorato per altre realtà italiane altrettanto importanti. Dopo quel primo incontro Annalisa e Francesco hanno continuato a sentirsi e con il tempo è nato tra loro qualcosa di importante che appena un anno dopo li ha portati alle nozze: i due si sono sposati ad Assisi davanti ai soli familiari, con una cerimonia intima. Qualche giorno più tardi, invece, hanno festeggiato a Tellaro, nella sua splendida Liguria, terra alla quale Annalisa continua ad essere molto legata nonostante il successo.