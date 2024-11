Tutto su Francesco Muglia, il marito di Annalisa

Francesco Muglia è il marito di Annalisa che, a differenza della moglie, svolge un lavoro distante dal mondo dello spettacolo mantenendo un basso profilo. Francesco Muglia, infatti, è un manager e vicepresidente del marketing di Costa Crociere e la coppia si è incontrata proprio durante un evento organizzato su Costa Crociere. Un amore vissuto con molta discrezione dalla cantante che ha cominciato a parlare della sua relazione solo quando ha capito che era quella giusta. Annalisa e Francesco Muglia, infatti, si sono sposati nell’estate 2023 con una romantica cerimonia.

La coppia, anche dopo il fatidico sì, continua a vivere il rapporto lontano dalle luci dei riflettori. La cantante, infatti, non pubblica mai contenuti di coppia e parla del marito in pochissime occasioni. Tuttavia, proprio in quelle rare interviste rilasciate sulla vita privata, Annalisa si è lasciata andare ad importanti dichiarazioni.

Annalisa e il matrimonio con Francesco Muglia

E’ un amore importante quello che lega Annalisa e Francesco Muglia che, pur avendo scelto due strade professionali differenti, sono riusciti ad incontrarsi scegliendo di condividere la vita insieme. La cantante che è sempre stata molto riservata, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair, ha svelato qualche dettaglio in più della sua storia d’amore.

«Ci siamo conosciuti a un evento di Costa Crociere dove lavora. È stimolante, di grande iniziativa, creativo, in testa ha sempre mille progetti e cose da fare. In quell’occasione non ci siamo nemmeno scambiati i numeri. Lui mi ha scritto poi sui social. Io e Francesco ci mettiamo alla prova di continuo, non c’è mai stasi, che è la cosa che ho sempre temuto nelle relazioni e in ogni ambito della vita. Con lui mi sento sempre in movimento, anche il matrimonio non lo vedo come un punto di arrivo, ma come una ripartenza», le parole della cantante.

