Chi è Francesco Muglia, il marito di Annalisa: "In futuro vorremmo avere dei figli"

Annalisa ha trovato negli ultimi anni anche una certa serenità sul piano sentimentale, oltre ovviamente alla felicità nella musica. Nonostante non ami particolarmente esternare la propria vita privata, l’artista lanciata al successo da Amici ha raccontato in alcune occasioni la sua speciale pagina in amore, visto il rapporto con Francesco Muglia, dirigente di Costa Crociere e divenuto marito della cantante.

I due si sono sposati e il matrimonio non è stato altro che la ciliegina su una torta costruita già negli anni precedenti, come confidato da Annalisa in una intervista rilasciata tra le colonne di Vanity Fair: “Con il matrimonio nulla è cambiato, anzi, perché era già cambiato tutto quando ci siamo conosciuti, questa sensazione di non trainare né di essere trainata, ma di stare in movimento insieme” ha rivelato la cantante. Una vita divisa tra Genova, Savona e Milano, e chissà che presto la famiglia non possa anche allargarsi.

Francesco Muglia, chi è il marito di Annalisa: “In futuro ci piacerebbero dei figli”

Non è da escludere un futuro da genitori per Annalisa e Francesco Muglia, la coppia sta vivendo una fase di vita fresca di matrimonio. Ma un domani l’idea di allargare la famiglia potrebbe essere messa nero su bianco dalla coppia, con la stessa Annalisa che ha confidato in una intervista a Vanity Fair:

“Vorremmo dei figli ma non ci siamo ancora dedicati”. Non aiuta per il momento la poca stabilità, visto che i due spesso si spostano per lavoro e vivono perennemente con la valigia in mano, questione che di certo non semplifica la messa al mondo di un figlio, desiderio che comunque Annalisa e Francesco Muglia custodiscono e sperano di realizzare.

