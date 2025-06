Francesco Muglia, marito di Annalisa: chi è? Manager di Costa Crociere, i due si sono conosciuti proprio su una nave: nel 2023 le nozze

Il marito di Annalisa, che la cantante ha sposato nel 2023, è un imprenditore molto conosciuto e stimato: i due si sono conosciuti infatti proprio su una nave. La cantante era infatti ospite di Costa Crociere quando ha conosciuto Francesco, che lavora appunto nel marketing dell’azienda, fiore all’occhiello dell’Italia intera. Il marito di Annalisa, nato a Padova, è stato in passato Trade marketing manager per Danone mentre attualmente ricopre il ruolo di vicepresidente del marketing di Costa Crociere. I due sono stati insieme per diversi anni prima di decidere di convolare a nozze.

Annalisa ha sempre usato parole dolcissime parlando di Francesco, anche se il loro amore è sempre stato molto riservato. La cantante, infatti, non ha parlato spesso del legame con Muglia, godendosi in tranquillità il loro amore. In alcune occasioni, però, l’artista si è lasciata andare a qualche confessione in più. “L’aspetto più prezioso è aiutarci, confrontarci, fare squadra” ha spiegato Annalisa di recente. Inoltre, la cantante ha sempre affermato che tra loro dopo il matrimonio non è cambiato nulla perché le cose sono cambiate dopo essersi conosciuti: da quel momento l’artista ha avuto la sensazione “di stare insieme in movimento”

Tra Annalisa e Francesco Muglia l’amore è grande e nonostante come in tutte le coppie non manchino momenti negativi, i due continuano ad andare avanti nel loro amore, sognando magari anche qualcosa di più, come un figlio, che fino a questo momento non c’è stato ma che in futuro, chissà, potrebbe allargare la loro famiglia. Parlando del marito Francesco Muglia, Annalisa ha raccontato come tra loro la complicità sia alle stelle. “Ho trovato in lui un alleato, qualcuno che mi aiuta a vedere le cose in maniera diversa” ha spiegato la cantante, che ha spiegato come tra loro non manchino i litigi. Nonostante questo, i due sono molto uniti: anche i momenti “no”, secondo la cantante, servono al loro amore.

