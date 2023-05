Francesco Muglia, chi è il fidanzato di Annalisa: “Ci sposiamo!”/ Matrimonio, poi la gravidanza? Lei svela…

Annalisa, matrimonio in vista con il fidanzato Francesco Muglia: fervono i preparativi per le nozze. Fan in trepidante attesa…

La cantante Annalisa, dopo essersi imposta come una delle maggiori rappresentanti della musica pop italiana, è ora pronta a compiere un altro passo importante per quanto concerne la sua vita sentimentale. Parliamo del matrimonio, ormai dietro l’angolo, con il compagno Francesco Muglia. Ben presto i due convoleranno a nozze, come confermato dall’atto di pubblicazione di matrimonio, esposto venerdì 12 maggio all’albo pretorio del Comune di Savona. Una notizia che poi ha confermato la stessa Annalisa nel corso di un’intervista al settimanale Di Più Tv: “Si, abbiamo deciso di sposarci. – ha ammesso – Chi ci conosce sa quanto ci amiamo, ma per tutti gli altri sarà una sorpresa, visto che nelle interviste non ho mai parlato di lui.” Ma non è tutto, Annalisa pensa già alla possibilità di avere un figlio col suo futuro marito: “Anche la gravidanza la metterei in note musicali. Non riuscirei mai, in ogni caso, a rinunciare alla musica.” le sue parole.

Ma cosa sappiamo della vita privata del fidanzato di Annalisa? Innanzitutto il classe 1980 di Padova è un volto poco noto all’interno del mondo dello spettacolo, in quanto è operativo in tutt’altro settore. Il compagno di Annalisa, si è laureato nella facoltà di Lettere all’università di Padova, ha poi proseguito i suoi studi a Stoccolma e si è specializzato con un master in Marketing e Comunicazione a Publitalia ’80.

Francesco Muglia e Annalisa, galeotta fu la crociera: ecco come si sono conosciuti e dove sarebbe sbocciato l’amore

Attualmente, Francesco Muglia ricoprirebbe l’incarico di vicepresidente del reparto marketing della nota compagnia di crociere Costa. E pare che sia proprio a bordo di una delle iconiche navi col fumaiolo giallo che sembra essere sbocciato l’amore tra i due. Non più tardi di due o tre anni fa, infatti, Annalisa era stata scelta come special guest a bordo di una delle navi della compagnia genovese, la Costa Smeralda, dove si era esibita dal vivo con un mini concerto.

Benché Francesco non sia molto attivo sui social, pare che tutto proceda a gonfie vele con Annalisa. Anche lei, per quanto riguarda la vita privata e sentimentale, cerca di mantenere un certo riserbo. Tuttavia i ben informati la vedono felice più che mai e a questo punto anche in preda all’entusiasmo, in vista del grande passo.











