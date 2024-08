Francesco Muglia è il marito di Annalisa, la cantante italiana dei record che negli ultimi anni ha conquistato critica e pubblico con una serie di hit come “Bellissima”, “Mon Amour” e “Sinceramente”. Due anni col botto per la cantante genovese che si è realizzata non solo professionalmente, ma anche nella sfera privata incontrando il compagno Francesco Muglia durante un evento di lavoro a bordo della Costa Crociera. Proprio così: Annalisa e Francesco si sono conosciuti a bordo di una Costa Crociere dove lui ricopre il ruolo di manager e vicepresidente del settore marketing, mentre lei era stata invitata come ospite. Inizialmente tra i due non è scattata la scintilla o almeno da parte di Annalisa, mentre Francesco è rimasto sin da subito affascinato dalla cantante a tal punto da contattarla poco dopo sui social.

Annalisa difende Angelica Schiatti e attacca Morgan/ "Mi auguro che la giustizia faccia davvero il suo corso"

Tra una chiacchiera e l’altra, i due sono usciti insieme ed è scoccato subito l’amore che li ha portati anche al grande passo del matrimonio, celebratosi ormai più di un anno nella splendida cornice di San Francesco ad Assisi. Ad oggi tra i due sembra proseguire tutto per il meglio.

Il matrimonio di Annalisa e del marito Francesco Muglia: “Amore è spinta verso il futuro”

Un matrimonio intimo e privato quello tra Annalisa e il marito Francesco Muglia che hanno festeggiato con poco più di 80 invitati prima con il rito civile in Liguria, in riva al mare a Tellaro, in provincia di La Spezia. Poi gli sposini hanno accolto gli ospiti, tra cui Maria De Filippi e Rudy Zerbi, alla festa dopo la cerimonia religiosa. ”

Annalisa, da ‘Sinceramente’ in versione spagnola al duetto con Laura Pausini/ “Per me sarebbe una gioia…”

“Mi sono domandata diverse volte che cosa sia l’amore e la verità è che non ho una risposta precisa. Io interpreto l’amore coma una spinta verso il futuro, una passione che ti spinge a fare tutto, anche cose inaspettate”, ha detto la cantante savonese. Parlando del marito, invece, Annalisa ha detto: “è una persona stimolante, ha grande iniziativa, creativo, ha sempre mille progetti in testa e tante cose da fare”.